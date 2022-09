La actriz Jane Fonda anuncia que tiene cáncer

La actriz estadounidense Jane Fonda padece cáncer.



Así lo anunció el viernes la dos veces ganadora del Óscar a mejor actriz, a través de su cuenta de Instagram.



Según explicó, ya está recibiendo quimioterapia para tratar un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que comienza en el sistema linfático, una parte de las defensas inmunitarias del organismo y que puede convertir tumores, en tumores generalizados.



Fonda expresó que es un cáncer muy tratable al que sobrevive 80% de la gente, por lo que se siente afortunada. También lamentó que mucho otros en su situación no tengan las mismas oportunidades.



La actriz prometió que su tratamiento no le impedirá seguir militando por el medioambiente, y urgió a actuar contra los combustibles fósiles, que relaciona con el cáncer.



También se refirió a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata en el poder podría perder el control de ambas cámaras en el Congreso.



Actualmente, Fonda participa en la exitosa serie de Netflix, “Grace and Frankie”.

