Actor Jeremy Renner compartió foto desde cama de hospital

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por interpretar al superhéroe Ojo de Halcón en varias superproducciones de Marvel, dijo el martes que estaba "afectado" después de ser atropellado por su propia máquina quitanieves cuando intentaba subir al asiento del conductor del gigantesco vehículo de seis toneladas.



La estrella de 51 años sufrió graves heridas el domingo por la mañana cerca de su casa de Nevada cuando intentaba detener la máquina PistenBully, que había empezado a rodar hacia delante después de que él la utilizara para ayudar a liberar de la intensa nevada el vehículo de un familiar que se había quedado varado.



Renner, que fue trasladado en helicóptero a Reno, publicó un selfie el martes desde su cama de hospital, mostrando fuertes hematomas en la cara.



"Gracias a todos por sus amables palabras. Ahora estoy demasiado afectado para escribir. Pero les envío amor a todos", escribió Renner en Instagram.



El publicista de Renner, Sam Mast, dijo que el actor había sido operado y que estaba "progresando positivamente y está despierto, hablando y de buen humor". "Permanece en la UCI en estado crítico, pero estable", dijo Mast.



Autoridades locales indicaron el martes en una conferencia de prensa que no había indicios de que alcohol o drogas estuvieran involucrados en el incidente, que estaba siendo tratado como un "trágico accidente".



Según el sheriff del condado de Washoe, Darin Balaam, se estaba llevando a cabo una investigación debido a las "graves lesiones" que sufrió Renner, incluyendo revisiones en busca de cualquier signo de fallo mecánico.



El actor estaba usando un PistenBully, o snowcat, un vehículo de tracción por orugas, del tamaño de un camión y diseñado para quitar nieve.



Renner fue nominado a dos Óscar por sus papeles en "The Hurt Locker" ("Vivir al límite" o "En tierra hostil") y "The Town" ("Ciudad de ladrones" o "Atracción peligrosa").

