Mascotas lucen trajes de diseño en la "Pet Gala"

El diseñador Anthony Rubio recreó en Nueva York los ´looks´ más icónicos de la famosa Gala del Museo Metropolitano de Arte de este año, pero esta vez en mascotas.

"Lo más importante es que nunca obligo a un animal a usar algo. Si no quiere ponérselo, no se lo pone. Cuando le pongo algo a un animal es con comodidad, seguridad, flexibilidad y que puedan ir al baño y no estropear las prendas", explicó el diseñador Anthony Rubio.

Perros y gatos desfilaron por la "alfombra roja" luciendo copias de los trajes de celebridades como Rihanna, Salma Hayek, Jared Leto o Doja Cat.