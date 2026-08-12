Mientras los admiradores esperan para ver el vestido de novia de Taylor Swift, los diseñadores de moda se preparan para la que podría ser la próxima gran tendencia.

El equipo de la cadena estadounidense David's Bridal ha diseñado unas dos decenas de bocetos de vestidos inspirados en la estética que habría escogido Swift.

Christian Dior aún no revela el modelo que la cantante lució en su matrimonio el 3 de julio y lo ha resguardado cuidadosamente de la atención pública.

Viola Chan, directora de alta costura de David's Bridal, dijo que su equipo estudió la vida personal de Taylor Swift para crear tres grupos de diseños.

Detalles de los vestidos

"Según nuestra investigación, su estética se inclina más hacia lo femenino y lo romántico, lo que conecta con muchas de las novias de hoy."

El equipo de diseño ha preparado vestidos de gala ornamentados con encaje, flores y pedrería, otros lisos más sencillos con discretos detalles florales y unos cortos pensados para un posible cambio de atuendo más tarde durante la celebración.

Influencia en tendencias

"Creemos que al final de la boda podría querer subir al escenario y quizás cantar una canción, así que un vestido corto será probablemente uno de los trajes —de entre los pocos que tendrá— que se irá cambiando a lo largo de la noche."

La jefa creativa dijo que la influencia de Taylor Swift probablemente irá más allá del vestido y alcanzará el peinado, el maquillaje, la elección de colores, la decoración floral, el estilo del lugar de la ceremonia e incluso los destinos de luna de miel, especialmente entre sus seguidores.