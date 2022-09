Regresa Rock in Río tras parón por la pandemia

El megafestival Rock in Rio vuelve a agitar a partir de este viernes la ciudad de Rio de Janeiro tras una pausa de tres años debido a la pandemia, con nombres como Justin Bieber, Dua Lipa y Coldplay entre sus atracciones.



"Después de dos años y medio de pandemia, sabía que volveríamos a reencontrarnos. Vamos a interactuar, abrazarnos, el mundo no ocurre dentro de las pantallas, es en vivo", dijo su presidente y fundador, Roberto Medina, al presentar esta semana la "Ciudad del Rock", erigida en el corazón del Parque de los Juegos Olímpicos de 2016.



En su novena edición en Brasil -la vigésima segunda si se cuentan las organizadas en Portugal, España y Estados Unidos-, el festival nacido en 1985 espera reunir a más de 700.000 personas del 2 al 11 de septiembre con un variado menú de géneros musicales que incluye pop, rock, hip hop, funk carioca, MPB (música popular brasileña).



El primer día estará dedicado a los amantes del heavy metal con presentaciones de la banda inglesa Iron Maiden, la francesa Gojira, la estadounidense Dream Theater y el grupo local Sepultura, ícono del género en Brasil, que ha actuado en prácticamente todas las ediciones desde 1991.



A lo largo de dos fines de semana pasarán por los dos principales escenarios artistas internacionales como Post Malone, Demi Lovato, Camila Cabello, Green Day, Avril Lavigne y Megan Thee Stallion.



También actuarán brasileños consagrados como Gilberto Gil, Ivete Sangalo y Djavan, y nombres en ascenso, como Iza, Duda Beat, Ludmilla, Xamã y el grupo de rap indígena Brô Mc’s.



La Amazonía también se hará presente en la "Nave", un espacio ambientado con proyecciones panorámicas, sonidos y aromas de la mayor selva tropical del planeta, que traerá a Rio ritmos y artistas de los nueve estados brasileños que integran ese bioma, como Amazonas y Pará.



Y por segunda edición consecutiva, el escenario "Espacio Favela" mostrará al gran público talentos emergentes de las favelas de Rio.



El Rock in Rio, que en su ciudad de origen se celebra cada dos años, se festejó por última vez en 2019 y fue postergado en 2021 por la pandemia.



Según sus organizadores, el evento coincide por primera vez con la campaña electoral, la más polarizada en décadas, entre el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula, quienes disputarán la presidencia en los comicios del 2 de octubre.

