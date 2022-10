Jin se despidió de su público en la "noche mágica" de Buenos Aires

Emocionadas hasta las lágrimas, miles de jóvenes argentinas despidieron este viernes a su ídolo Jin, el cantante del famoso grupo surcoreano BTS que junto a la banda Coldplay presentó su single "The Astronaut" antes de retirarse para prestar el servicio militar obligatorio.



"No nos dio tiempo a nada. Salió, cantó, lloramos y ni siquiera nos dimos cuenta de que se fue. (Fue) muy emotivo por el tema de que se va al servicio militar pronto", dijo a la AFP Eliana Suárez, una estudiante de derecho de 25 años, al final del concierto en el estadio Monumental de Buenos Aires.



"Es mágico que venga a la Argentina, que elija a Argentina para cantar su sencillo, es increíble", añadió.



El cantante de 29 años acompañó este viernes con su tema coescrito con el cantante Chris Martin uno de los diez conciertos que ofrece en Buenos Aires Coldplay, como parte de su gira "Music of the spheres" (Música de las esferas).



"Fue la cosa mágica, lo mejor que he visto, lo más espectacular, el mejor show. Crecí con Coldplay... y ahora BTS, wow", exclamó Daniela Zúñiga, estudiante de medicina, de 21 años.



El anuncio de la presencia de Jin por una noche en la serie de conciertos de Coldplay en Buenos Aires desató la locura.



Centenares de chicas, muchas vestidas del color violeta de los fans de BTS, acamparon durante días a las afueras del estadio del club River Plate para asegurarse un lugar en el concierto.



"Espero hasta lo inesperable. Estoy en shock todavía. Cuando salga (a cantar), recién voy a caer de que él está acá. Era una posibilidad que todavía la veíamos muy, muy lejos", refirió a la AFP Noelía Zárate, de 23 años, quien se dedica a hacer camisetas bordadas con diseños de K-Pop.



"Mucha gente se quedó sin entradas, hay muchas reventas y muchas estafas. Se aprovecharon muchísimo de la desesperación", contó la joven poco antes de ingresar al concierto.



En los alrededores del estadio Monumental, con capacidad para 600.000 espectadores, se concentraron unas 300 personas que no pudieron conseguir entradas pero que desde afuera siguieron el concierto.





- "Gracias Argentina" -



Para Carolina Pagni, secretaria y estudiante de diseño audiovisual, la presentación del surcoreano fue un "sueño".



"Falté a la facultad, falté al trabajo, falté a todas partes (...) Nunca fui a un concierto, es el primer concierto de mi vida y veo a Jin", se felicitó.



En Twitter, los hashtags #The Astronaut y #Gracias Argentina, la frase con la que Jin se despidió del público, fueron las dos principales tendencias este viernes.



Hace dos semanas, la agencia que representa a BTS anunció que los siete miembros de la banda se alistarían en el ejército, poniendo fin al debate sobre si deberían estar exentos del servicio militar de dos años de duración que todos los surcoreanos menores de 30 años deben cumplir.



Los miembros del grupo, al que se atribuye la generación de miles de millones para la economía de Corea del Sur, deben inscribirse en diciembre. Han dicho que esperan volver a reunirse para 2025. Así que la presentación en Buenos Aires probablemente quede como la última en mucho tiempo para Jin, el mayor del septeto.