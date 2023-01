Muere el legendario guitarrista de rock Jeff Beck a los 78 años

El legendario guitarrista "genio" del rock, el blues e incluso del jazz, el británico Jeff Beck, que creó su leyenda con la banda The Yardbirds en los años 1960, falleció de meningitis a los 78 años el martes.



"En nombre de su familia, con profunda tristeza compartimos la noticia del deceso de Jeff Beck. Luego de haber contraído repentinamente una meningitis bacteriana, falleció pacíficamente ayer", según el comunicado publicado el miércoles en la noche en el sitio oficial del músico.



El artista ganó ocho premios Grammy por su virtuosidad y su sentido de la innovación en la guitarra eléctrica.



Las reacciones de sus colegas no se hicieron esperar.



El también legendario Mick Jagger, cantante de The Rolling Stones, le rindió homenaje en un video publicado en Twitter a "un maravilloso hombre y uno de los más grandes guitarristas del mundo".





-"Nadie tocaba la guitarra como Jeff"-



Gene Simmons, de la banda Kiss, escribió en su cuenta de Twitter: "Nadie tocaba la guitarra como Jeff".



Su colega del grupo de heavy metal Black Sabbath, Tony Iommi, también saludó a "un increíble ícono, un guitarrista genio. Jamás habrá otro Jeff Beck", afirmó.



Por su parte el cantante Ozzy Osbourne dijo en Twitter que fue "un increíble honor haber tocado con él en (su) último álbum".



También en Twitter, el cantante Paul Young se declaró "devastado por la súbita y trágica muerte del guitarrista de leyenda".



Nacido en junio de 1944 en Londres, Jeff Beck, es considerado uno de los mejores guitarristas de rock, hard rock, blues e incluso del jazz de todos los tiempos, al lado de Jimmy Page, con quien tocó en la banda The Yardbirds en 1965, justo después de la partida del también genial Eric Clapton.



El dúo labró su leyenda con los álbumes y piezas de "Shapes of Things" y "Over Under Sideways Down".





-Innovación en el sonido-



Capaz de pasar de un estilo a otro (rock, hard rock, blues, jazz) y también de innovar permanentemente con el sonido de sus instrumentos y amplificadores, fundó a finales de los años 1960 el grupo de hard rock The Jeff Beck Group junto al cantante, desconocido en ese entonces, Rod Stewart y con el guitarrista Ron Wood.



Stewart también saludó el miércoles a un "Jeff Beck de otro planeta". Él me llevo junto con Ronnie Wood a Estados Unidos a finales de los años 1960 con su banda The Jeff Beck Group y desde entonces no hemos mirado atrás", escribió en Twitter



Beck inicia después una larga carrera en solitario conociendo el éxito a mediados de los años 1970 con su álbum "Blow By Blow".



En 2015, la revista Rolling Stone lo ubicó quinto en su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos.



De acuerdo con la prensa especializada, Jeff Beck no era fanático de las guitarras acústicas, en cambio era adepto a las guitarras eléctricas de las marcas Fender y Gibson.



Su reputación también se debe a sus efectos de distorsión con sus instrumentos, un sonido también experimentado en la misma época por el guitarrista Pete Townshend, de The Who.