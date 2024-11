El innovador álbum "Cowboy Carter" le valió a Beyoncé 11 nominaciones a los Premios Grammy, anunciaron el viernes los organizadores del galardón más codiciado de la industria de la música, en los que la diva competirá con la megaestrella Taylor Swift y una nueva generación de artistas pop.

Las nominaciones de este año dejaron fuera de las principales categorías a los artistas latinos.

Anitta, Luis Fonsi, Kany García, Shakira y Kali Uchis son los nominados al mejor Álbum de pop latino, mientras que al mejor álbum de música urbana aspiran Bad Bunny, J.Balvin, Feid, Residente y Young Miko.

Beyonce, la artista con más nominaciones de los Grammy, competirá con Swift en las principales categorías como Mejor Álbum y Mejor Canción del año, así como con las artistas Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter.

"Cowboy Carter", aclamado por la crítica, ha reavivado el debate sobre el género y el papel de los afroestadounidenses en la historia de la música country, más asociado a músicos blancos y conservadores.

A pesar de una carrera repleta de galardones, la artista de Houston nunca ha ganado en las principales categorías de los Grammy y se enfrenta a la dura competencia de las eternas aspirantes Swift y Billie Eilish, con seis y siete nominaciones, respectivamente.

Pero también competirá con un grupo de jóvenes artistas de moda, entre ellas Charli XCX (siete nominaciones) y las sensaciones del pop Sabrina Carpenter (seis) y Chappell Roan (seis) que optan a premios importantes.

Kendrick Lamar -cuya batalla rapera con Drake le valió el favor de los Grammy este año- y el polivalente Post Malone también obtuvieron siete nominaciones cada uno, también en las categorías principales.

La música publicada entre el 16 de septiembre de 2023 y el 30 de agosto de 2024 es la que optaba a las nominaciones.

La Academia de la Grabación entregará los trofeos de las 94 categorías en una gala que se celebrará el 2 de febrero en Los Ángeles, dos semanas después de la investidura del presidente electo Donald Trump.

La gala para la entrega de Grammys latinos se realizará el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

- Rivalidad en las alturas -

Las nominaciones ponen nuevamente en dura competencia a Beyoncé y Swift, ambas figuras del pop mundialmente conocidas y habituales de los Grammy.

Beyonce, de 43 años, ya era la artista más galardonada de la historia de la gala. Hasta este viernes, también estaba empatada en número de nominaciones con su marido, el magnate de la música Jay-Z.

Pero a pesar de todos sus récords, Beyonce es una de las artistas más desairadas de los Grammy. Perdió el premio al mejor álbum en favor de artistas de la talla de Adele y Harry Styles.

En cambio, Swift, de 34 años, superó el año pasado a leyendas de la música como Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon en la categoría de premios al mejor álbum. Su disco "Fearless" se impuso a "I Am... Sasha Force" de Beyoncé en 2010.

El enfrentamiento entre "Tay" y "Bey" pone de relieve una vez más la complicada historia de la organización de los Grammy con la raza.

La Academia es criticada habitualmente por marginar el trabajo de los artistas negros. El año pasado, Jay-Z, al aceptar un premio no competitivo por sus contribuciones al hip-hop fustigó a la institución en el escenario.

También compiten por el Álbum del Año discos de Carpenter, Charli XCX, Eilish, Roan y... "New Blue Sun", de Andre 3000, un álbum de flauta que la antigua estrella del hip-hop Outkast publicó a finales del año pasado.

A este trabajo se une otro del multiinstrumentista Jacob Collier para completar la categoría.

El principal nominado, Post Malone, llegó a lo más alto gracias a sus colaboraciones con Beyonce y Swift.

En la categoría de mejor artista revelación figuran Carpenter y Roan, que este año han saltado a la fama y se perfilan como favoritos para el codiciado premio.

También opta al premio al Mejor Artista Revelación Shaboozey, cuyo hit "A Bar Song (Tipsy)" lleva semanas en lo más alto de la lista de canciones de moda en Estados Unidos y opta al máximo galardón a la composición.

La novedad esta edición es la nominación de The Beatles a Mejor Grabación del año con "Now and Then", la última canción lanzada por el emblemático grupo, creada a partir de una maqueta de John Lennon.