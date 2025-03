Tres hijos de pastores, tres artistas con historias edificantes, unieron sus caminos a través de la música.

Barak, el grupo que nació de la fe y la pasión por la música cristiana, ha logrado impactar a miles de personas con su mensaje de esperanza y adoración.

Conformado por Janiel Ponciano, Robert Green y Ángelo Frilop, el grupo ha conquistado escenarios internacionales, llevando un mensaje de restauración.

El nombre Barak tiene un significado profundo para los miembros del grupo. Según Ángelo, uno de los fundadores:

"Barak es una palabra que para nosotros es muy importante, porque tiene un significado que refleja lo que somos y cómo queremos vivir cada día. Es una palabra hebrea que se usaba para que el pueblo de Israel se postrara en adoración ante Dios".

De ahí viene ese significado, "es lo que queremos vivir cada día y lo que queremos que suceda en cada país al que vamos: que la gente se postre en adoración ante Dios a través de lo que hacemos, que es la música", añadió.

La música, para Barak, es más que una forma de entretenimiento, es una herramienta poderosa para llevar un mensaje de esperanza.

Janiel explica: "La música es un lenguaje y la música es una herramienta. Nosotros lo vemos como el lenguaje que Dios nos permitió para poder llevar un mensaje. Muchas personas lo pueden hacer a través de la pintura o de otras cosas, pero nosotros lo hacemos a través de la música. Es nuestra forma de comunicar lo que sentimos, lo que nosotros creemos, nuestros principios, nuestros valores. Creo que para mí es la herramienta más poderosa que existe."

Mensaje de fe

Hoy en día, Barak llena estadios a nivel mundial con su energía y su mensaje de fe.

Tras una exitosa gira por varias ciudades entre las que se pueden mencionar Guadalajara, Ciudad de México, Nueva York, Monterrey y Nueva Jersey, el grupo se prepara para presentarse en el Estadio Quisqueya, un evento producido por Pav Events que promete ser un hito en su carrera.

"El 12 de abril será nuestro concierto en el país. El ministerio tiene unos 12 años, pero la mayor parte de nuestros conciertos, con nuestras nuevas canciones, las hemos cantado fuera de la República Dominicana", dice Green sobre este reencuentro con su público local.

"Gracias a Dios ha habido un crecimiento exponencial. Hace unos cuantos años nos habíamos guardado para hacer algo mejor aquí que lo que habíamos hecho fuera. Hemos traído nuestro tour más especial, lo guardamos para un lugar muy emblemático, el Estadio Quisqueya", agrega emocionado.

La agrupación está de vuelta a casa con su gira Dios fuerte.

Superan dificultades

A pesar de su éxito, los miembros de Barak no han estado exentos de desafíos personales. Ponciano comparte que, a lo largo de su carrera, ha enfrentado momentos complejos, tanto personales como familiares:

"Hemos vivido momentos difíciles, tanto como Robert, con el tema de su mamá luchando contra el cáncer durante 16 años, como Ángelo, que ha tenido que estar en medio de conciertos mientras su hijo estaba en estado crítico, o yo, que pasé por una situación muy difícil con mi papá, quien tuvo un problema de corazón y tuvo que ser operado fuera del país".

Y continúa relatando: "Todos esos momentos fueron duros, pero, como dijo Job, ´en el momento más difícil, aunque me pase lo que me pase, mi alma te abrazará´. Y ese proceso nos permitió llegar al lugar donde nuestra adoración fue probada y, de allí, surgió nuestra mejor adoración".

Robert también habla sobre las luchas personales que le tocó enfrentar en su camino hacia la fe:

"Hubo momentos difíciles, como la rigidez de la iglesia, que causaba mucha tensión entre los jóvenes cristianos. Llegué a tener un momento de rebeldía, me alejé, pero al final entendí que el mundo te ofrece muchas cosas, pero también muchas caídas".

"Me encontré con Dios en medio de mi dolor, cuando trataba de llenar el vacío con relaciones con amigos, con música. Le di la oportunidad a Dios y fue lo mejor que pude hacer. Podría haber estado en las calles, en los bares, pero decidí seguir a Dios y mi vida cambió. Hoy, con mi música, trato de restaurar y sanar a los demás, porque quien ha sanado, sale a sanar".

Sin embargo, no se han dejado vencer.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/11/bfa8a5fb-ec69-4f7f-bf33-7762aab03ae8-7c504743.jpg Barak es un grupo que nació de la fe y la pasión por la música cristiana. (MATÍAS BONCOSKY)

Los tres reflexionaron sobre la vulnerabilidad que sienten, incluso siendo artistas cristianos:

"Una de las cosas bonitas de cuando tú le crees a Dios es ser sincero, no querer pintar algo que no es. Los cristianos no somos extraterrestres, estamos aquí todos como seres humanos, y sufrimos igual que todos. Nos enojamos, nos pasan cosas malas, igual que a todos. La diferencia está en la esperanza que nosotros tenemos, en que sabemos a quién le hemos creído y entendemos que la voluntad de Dios va por encima de todo", aseguró Robert.

"Nuestra salida no es el alcohol ni las drogas. Nuestra salida es doblar las rodillas y decirle a Dios: ´Señor, sé que esto es parte de tu plan, y que afuera hay más personas que necesitan esta experiencia´".

Más que números

Para ellos, lo más importante es el mensaje. "Los números pueden bajar, hacemos música con propósito. No nos medimos en cifras, sino en vidas transformadas", coinciden.