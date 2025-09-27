La legendaria banda Caifanes llenó de nostalgia y euforia el Hotel Jaragua de Santo Domingo. La alineación, compuesta por Saúl Hernández (guitarra y voz), Diego Herrera (teclados y saxofón), Alfonso André (batería), Rodrigo Baills (guitarra) y Marco Rentería (bajo), demostró porque sigue siendo una de las fuerzas más influyentes del rock en español.

La agrupación mexicana se lució en tarima con un potente recorrido por su historia musical, y el público coreó al unísono himnos como "Los dioses ocultos", "Mátenme porque me muero" y la icónica "Afuera".

Más que un concierto, la velada fue una reafirmación del legado de Caifanes y de la profunda conexión que mantiene con sus seguidores, dejando claro que su rock es inmortal en la capital dominicana.