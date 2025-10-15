La leyenda del rock Rod Stewart regresó a suelo dominicano para brindar una noche de grandes recuerdos y despedidas.

Esto, porque el astro británico de 80 años está inmerso en su última gira "One Last Time", la que asegura es su retiro de los escenarios del mundo, y la noche de este martes actuó en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los que fueron a verlo disfrutaron de una noche de rock y nostalgia con aquellas baladas rock de los 70 y 80 que enamoraron a muchos y que pusieron a bailar a otros tantos.

Pero todos se quedaron con ganas de más. En un promedio de poco más de una hora interpretó 19 canciones, dejando una de las favoritas de siempre "Love train" sin cantar.

Los fans permanecieron varios minutos en sus asientos esperando que Rod y los músicos volvieran a salir, pero no ocurrió.

Un show enérgico

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/img-20251015-wa0008-d3ba89ca.jpg El artista permaneció una hora y unos minutos en el escenario.

Rod Stewart se apareció en el escenario a las 9:30 de la noche, haciendo gala de su puntualidad, vestido de animal print, y con su característica cabellera rubia, a ritmo de los hits setenteros y ochenteros "Infatuation" y "Tonight i'm yours".

Sir Roderick David Stewart, "Rod The Mod" o simplemente Sir Rod Stewart, como es llamado la estrella británica de 80 años, mantiene su voz rasposa y encantadora y puso de pie al público con éxitos como "Forever young" (1988). "Siempre seremos jóvenes", dijo entre sus pocas intervenciones, porque lo suyo fue cantar.

Continuó el amplio repertorio, con "The First cut is the deepest", "Tonight is the night" y "Baby Jane".

"Buenas noches a todos, gracias por acompañarme en esta noche", expresó en otro momento.

A medida que pasaban estas canciones aumentaba su adrenalina y por supuesto, el calor, quitándose la chaqueta y quedándose en camisa; pero el calor (para el artista) seguía aumentando y la camisa quedaba cada vez con menos botones.

Este momento llegó para que Sir Stewart cantara las más esperadas "Maggie may", "Proud Mary" y otras de amor que el público adulto dedicaba a sus parejas: "You are in my heart", "I don´t want to talk about it" y "Have i told you lately".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/img-20251015-wa0005-2115eefc.jpg El público disfrutó sus canciones, pero se quedó esperando más. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/img-20251015-wa0006-46bb7633.jpg

Un banda memorable

Rod estuvo acompañado de una banda memorable que exhibió más de una decena de instrumentos y cuatro coristas, cuyas voces brillaban como solistas.

La experiencia musical fue a la altura del artista. Las rubias risueñas y animadas (Ladys, como las llamaba el artista), Holly Brewer, Joanne Bacon y Becca Kotte, estaban vestidas a juego con Rod al principio, con vestidos cortos animal print e hicieron gala de su talento entonando "I am every woman", un himno femenino.

El resto estaba tocando el arpa, el violín o la guitarra.

En total, el artista tuvo tres cambios de vestuario, dejando lo más representativo de su época para el final: un enterizo azul oscuro con zapatos de igual color.

Rod Stewart salió un momento del escenario y cuando volvió a escena puso a bailar y cantar, como en una bola de disco, el hit "¿Da ya think i´m sexy?" con toda su banda.

Rod se despidió con "Some guys have all the luck" y "Sailing" a las 10:53 de la noche, dejando a un público que quería seguir escuchándolo con al menos un tema. No sé sintió una despedida formal.

El evento forma parte de una de las últimas giras internacionales de Rod Stewart, quien se despide de los grandes escenarios tras más de cinco décadas de trayectoria musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/img-20251015-wa0007-8fbc33f1.jpg

El legendario cantautor, dos veces incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, lanzó más de 28 álbumes de estudio en 50 años de carrera.

El estadio de Softbol quedó corto para la distinción de un artista de su trayectoria. En este mismo lugar será la presentación del grupo argentino Rebelde Way el próximo 17 de octubre bajo la producción de SD Concerts.

