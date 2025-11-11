El joven cantante Junior Alcántara encantó a los presentes de la tercera temporada de Dominicana's Got Talent (DGT) y a la audiencia televisiva con su melancólica y sentida interpretación del clásico "Contigo en la distancia", popularizada en grandes voces como la de Luis Miguel.

El participante del programa televisivo pasó a la segunda ronda dejando a los jueces sorprendidos con su voz.

Al conversar con Diario Libre, confesó que eligió la canción simplemente porque le gusta, sin una razón extraordinaria. "Fue una licuadora de emociones. Fue una sorpresa el recibimiento por parte del público, sobre todo del jurado. Yo no lo podía creer", expresó emocionado tras su presentación, que le aseguró el pase a la segunda ronda.

Influencias

Aunque la canción fue compuesta en 1946, muchos la asocian con la versión de Luis Miguel en su álbum Romance de 1991. Junior comentó que la balada refleja su estilo musical, aunque curiosamente Luismi no forma parte de su playlist de Spotify.

Entre sus influencias, mencionó a Pablo Alborán, de quien dijo: "Me encanta su música", y también a artistas anglosajones como Adele.

Junior reveló que fue su hermano quien lo motivó a participar en el programa. "Si él no hubiera existido, yo no estaría participando aquí", confesó. "Yo tengo miedo a la exposición, en verdad", añadió, aludiendo a su naturaleza tímida y reservada.

Hasta su aparición en DGT, nunca se había atrevido a mostrar su talento vocal en público, más allá de algunos familiares y amigos. Por eso, su actuación resultó una grata sorpresa para quienes lo conocen.

El momento más emotivo llegó cuando su hermano subió al escenario para abrazarlo entre lágrimas, gesto que conmovió también a los jueces.

"¿Cómo era que tu tenías ese talento oculto por tanto tiempo?, cómo tu haces que la gente prescinda de tu voz. Es hermosa. Además, qué capacidad tienes para impregnarle tu propio color a una canción tan escuchada en todo el planeta. Un fuerte aplauso para ti ", manifestó Nashla Bogaert .

Mientras que Pamela Sued le dijo que triunfan en la vida quienes, a pesar del miedo, deciden salir adelante.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/junior-alcantara-161025-dominicanas-got-talent-46-f1b72226.jpg Junior Alcántara no se había presentado en un escenario hasta DGT. (FÉLIX LEÓN)

Luego de esta primera experiencia, afirma que si seguiría en la música, aunque no tiene un plan establecido hasta el momento. "Yo soy de los que dicen que las cosas, sencillamente, se van a ir dando, todo en el plan de Dios y en el tiempo de Dios", concluye.