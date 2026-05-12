Guillermo Cordero lleva cuarenta años transformando la escena artística dominicana, construyendo una carrera que combina talento, disciplina y una visión única.

Desde sus primeros pasos en los carnavales de Santiago hasta los grandes escenarios del Teatro Nacional, Cordero ha forjado un camino que él mismo describe con claridad.

"Siempre apostando al día de hoy, a lo nuevo, al presente. Soy de los que piensan que la trayectoria te da la zapata del edificio, pero tienes que trabajar con la edad, tienes que enfocarte en lo que vas a hacer hoy. Lo de atrás es un respaldo solamente. Y siempre embarcado con un sello muy personal. Eso es muy valioso en estos tiempos".

Cuando la gente ve un proyecto suyo, sabe que es de Guillermo Cordero. Tiene un sello personal.

Por eso, para él, la identidad artística es la base de la trascendencia: "Es imprescindible darle al público la identidad de tu trabajo. Y que cuando vean algo tuyo, sepan que eso es de fulano. Y creo que en estos 40 años he creado un camino. Yo te diría que una autopista".

Cordero llegó al mundo profesional desde Estados Unidos, recién graduado, con un ímpetu distinto y una visión de propuestas grandes y complejas que no eran habituales en el Teatro Nacional, que en aquel entonces convivía con nightclubs como el Maunaloa.

"Me tocó seguir abriendo esa brecha que ya había iniciado Chiqui Haddad. Llegué con un ímpetu distinto, con una visión de propuestas grandes, complicadas, y se creó realmente una escuela que ha servido de inspiración a muchísimos artistas, a nuevos productores y nuevos coreógrafos. Y eso me complace muchísimo. Porque todavía, a esta altura del juego, todavía siento que estoy aportando. Y eso es muy importante".

Irrumpe la tecnología

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Para Guillermo Cordero, la llegada de la tecnología transformó la manera de producir espectáculos en República Dominicana, aunque advierte que los recursos técnicos no sustituyen la esencia artística.

"Hay un antes y un después de la tecnología", afirma. Sin embargo, recuerda que mucho antes de las pantallas y efectos visuales también se creaban grandes producciones "a puro arte", aunque con menos herramientas y mayores retos técnicos.

A su juicio, hoy existe una mayor facilidad para montar proyectos ambiciosos, pero eso no garantiza calidad. "Si tienes los recursos para alquilar una pantalla y ponerle tres dibujitos, ya te crees que estás creando un espectáculo", comenta. Y agrega que la tecnología solo funciona cuando complementa la propuesta artística y no cuando intenta opacarla.

Cordero también observa cambios en el comportamiento del público teatral. Recuerda que años atrás había menos ofertas de entretenimiento y una audiencia mucho más constante, especialmente los fines de semana.

"Estrenábamos jueves en la noche y los domingos hacíamos dos funciones", cuenta. Sin embargo, considera que ese público dominical se fue perdiendo con el tiempo y que no se logró formar una nueva generación de jóvenes habituados a asistir al teatro, salvo en propuestas infantiles o familiares.

La clave del éxito

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El éxito de un proyecto escénico, para este profesional, depende de varios factores que deben coincidir en el momento adecuado. La propuesta, asegura, tiene que ser atractiva, conectar con el público y contar con una promoción capaz de despertar interés inmediato.

"Tiene que haber un punto atractivo que conecte y motive a irlo a ver", afirma.

También considera fundamental elegir bien la fecha de estreno. "No puedes hacer un espectáculo que necesite tres noches en el Teatro Nacional el fin de semana antes de Semana Santa", explica, al señalar que temporadas como diciembre o períodos vacacionales suelen afectar la asistencia del público.

"Nos falta invertir en la cultura, nos falta mecenazgo y educación artística en las artes escénicas " Guillermo Cordero Productor, director arti´stico, coreo´grafo y director teatral “

Sobre las principales limitaciones del sector, Cordero entiende que aún falta una mayor inversión en cultura y más apoyo al mecenazgo en las artes escénicas. A esto suma la necesidad de fortalecer la educación artística desde la infancia.

"El niño que se motiva desde pequeño en alguna rama del arte crece mucho más sano mentalmente", sostiene.

El productor reconoce además que uno de los mayores retos de su carrera ha sido crear proyectos desde cero. Aunque los musicales cuentan con estructuras ya establecidas en ciudades como Broadway o Londres, desarrollar una idea original implica un nivel de complejidad mucho mayor.

En ese proceso, dice, la libertad creativa y la disciplina son esenciales. "El talento sin disciplina no llega a ningún sitio", asegura. Incluso, considera que muchas veces un artista disciplinado puede alcanzar mejores resultados que uno con grandes condiciones, pero sin compromiso..

La nueva generación

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Para Guillermo, el futuro de las artes escénicas dominicanas está en una nueva generación de artistas multidisciplinarios capaces de combinar danza, teatro y canto. Considera que ese talento será el encargado de fortalecer cada vez más la escena nacional.

Aquí hay una generación muy poderosa, multidisciplinaria, que domina danza, teatro y canto. Ese talento será el que se empoderará cada vez más de la escena nacional. Exportar el talento necesita propuestas que nos identifiquen como dominicanos. No podemos viajar con un musical de Broadway a ninguna parte; para eso está Broadway. Debemos tener propuestas tipo Mariposas de acero o Juana la Loca, que hice yo para el 50 aniversario del Teatro Nacional. Y otras obras de autoría dominicana. Eso es lo que debemos exportar".

A pesar de su legado, Guillermo Cordero sigue enfocado en el futuro. 27 premios Soberano después -sin olvidar un Gran Soberano- lo tiene muy claro: "Siempre apuesto al próximo". Y al mirar atrás no duda que ha valido la pena.

"Me imagino como economista y habría sido una persona desdichada. Le agradezco a Dios, a mis padres y a todos los que apostaron por mí cuando era un muchacho en Nueva York. No me arrepiento en lo absoluto".