Las actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reunieron en el PaleyFest de Los Ángeles para celebrar los 50 años de "Los ángeles de Charlie", la legendaria serie que las catapultó a la fama en los años 1970.

El programa, que rodó cinco temporadas entre 1976 y 1981, se convirtió en un fenómeno cultural que definió la televisión de la época.

¿Qué legado dejó 'Los ángeles de Charlie' según sus protagonistas?

"Los ángeles de Charlie" seguía a un trío de mujeres que dejaron sus rutinarios trabajos en la policía de Los Ángeles para abrazar una oferta llena de aventuras como investigadoras privadas de un misterioso jefe llamado Charlie Townsend.

Retrataba a "mujeres por cuenta propia", dijo Jaclyn Smith, a la AFP en la alfombra roja dispuesta para la esperada reunión en el emblemático Teatro Dolby, en Hollywood.

"Fue revolucionario, cambió el juego para las mujeres", agregó la actriz.

Smith, de 80 años, subrayó que se trataba de mujeres "persiguiendo el peligro".

"No éramos rescatadas, no éramos una esposa, una enfermera, una secretaria, una novia. Éramos estas mujeres fuertes que podían derrotar a un hombre de 200 libras".

Para Smith, parte del legado de la serie es además que resaltó el poder de la hermandad entre mujeres, "y eso fue lo que la hizo hermosa".

Kate Jackson, de 77 años, dijo que nunca dudó del potencial de la serie y de que se convertiría en un éxito lo suficientemente grande como para cautivar a las audiencias medio siglo después.

"Era única, era inusual, y las tres teníamos química... seguimos siendo hermanas hoy en día", comentó la artista quien también conversó con la AFP antes de entrar a la ceremonia.

Aunque el elenco de "Los ángeles de Charlie" cambió en varias ocasiones, Smith, Jackson y Ladd, quien reemplazó a Farrah Fawcett y su leonina cabellera tras la primera temporada, integraron la combinación más longeva de la serie.

Detalles del PaleyFest y otras presentaciones destacadas

Fawcett, quien falleció en 2009, regresó como invitada especial en algunos episodios.

El PaleyFest, del Paley Center for Media, celebra lo mejor de la televisión estadounidense.

Además de la reunión por el aniversario de "Los ángeles de Charlie", la edición de este año trae presentaciones y paneles con las estrellas de los éxitos de Apple TV "Pluribus", "Shrinking" y "Your Friends & Neighbors".

El festival también incluye una conversación con los protagonistas y creadores de "Nobody Wants This" y "Emily in Paris", de Netflix; de "The Pitt", el drama médico de HBO Max; y una mirada al regreso de la comedia "Scrubs", de ABC.