$!Abel Martínez explica por qué no se fue con Leonel Fernández para la Fuerza del Pueblo

El alcalde de Santiago, Abel Martínez, manifestó que siempre ha sido un hombre del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que en esa organización no ha seguido hombres.

“Yo no he seguido hombres dentro del Partido de la Liberación Dominicana, si ven mi discurso, siempre dije que no soy de tendencia, como apoyé a Leonel (Fernández), asimismo apoyé a Danilo (Medina) y a Gonzalo (Castillo) dentro del PLD, esos son cuentos de algunos enemigos”, enfatizo Martínez al responder a la pregunta de por qué no dio el paso hacia la Fuerza del Pueblo (FP).

Martínez dijo que ya está recorriendo todo el país, escuchando no solo a los compañeros del PLD y a los diferentes sectores que componen la sociedad dominicana para presentarles su proyecto político, para que “de esta manera retorne la esperanza para todos los dominicanos”.

Las declaraciones de Martínez fueron ofrecidas en una entrevista en el programa Abriendo la mañana, que se trasmite por Súper Canal 33, y enviadas a este medio en una nota de prensa.