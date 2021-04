$!Abinader advierte que reformará la Policía Nacional “le cueste lo que le cueste”

El mandatario hizo el planteamiento al juramentar el equipo de trabajo que se encargará de analizar y hacer sugerencias para transformar la uniformada , como es el clamor del pueblo dominicano desde hace años. Dijo que ese grupo, compuesto de 20 notables personalidades del país, no le faltará recursos económicos, “ni determinación por parte del Gobierno ni de su presidente”.

El gobernante explicó que la muerte a tiros de la pareja de esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz por parte de agentes de la Policía Nacional hizo acelerar el proceso que era reclamado por años por la sociedad y en el cual varios gobiernos han fracasado .

El mandatario dijo que está consciente que el proceso de reforma policial puede enfrentar obstáculos, “y más aún, les quiero advertir que la situación podría empeorar antes incluso de empezar a mejorar. Nos jugamos mucho y hay muchos intereses en juego”.

“Pero estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito. Cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”, indicó de manera enérgica en su pequeña alocución.

Dijo que la reforma policial además de un reclamo ciudadano, es un compromiso suyo y de su Gobierno.

“Para un gobernante honesto la palabra dada a su pueblo es un acto de valor innegociable y siempre debe ser cumplida (...) Por eso, hoy aquí juramentamos a los miembros de este grupo de trabajo, porque como siempre prometí al pueblo dominicano hemos venido aquí para cambiar las cosas. De manera radical y para siempre”, subrayó.

Y agregó: “Esta tarde damos el primer paso de un esperado camino que, desde hace mucho tiempo, todos nosotros, como ciudadanos de este país, hemos querido emprender; la transformación y profesionalización integral de nuestra policía nacional.

El acto de juramentación de los miembros del grupo se realizó en el Palacio Nacional y los miembros de la comisión tendrán un año para presentar su informe. No cobrarán por el trabajo.