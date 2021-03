$!Abinader tiene su posición sobre el aborto, conoce cuál es

Este jueves el presidente de la República, Luis Abinader, se refirió al aborto. Dijo que todo el país conocía su posición sobre el controvertido tema, el cual tiene a la población enfrentada como hacía tiempo no se veía.

El debate se ha dado debido a que el Congreso Nacional está sumergido en el estudio de la modificación del Código Penal, lo que ha llevado, como en ocasiones anteriores, al pedido de algunos sectores de que la interrupción del embarazo sea permitida en ciertas circunstancias, las llamadas “tres causales”, a lo que se oponen sectores conservadores, entre ellos, el religioso.

“Este es un tema donde yo tengo que respetar la opinión de cada uno de los diputados, este no es un tema donde nosotros podemos tomar una línea. La posición que yo expliqué sobre las tres causales, es mi posición personal”, fueron las palabras del mandatario al ser cuestionado por la prensa en el Palacio Nacional.

En este planteamiento, el jefe de Gobierno remata que su posición sobre “las tres causales” corresponde a su opinión personal, la cual dice no puede imponerle a ningún miembro de su partido para que legisle a esos fines. Pero en el mensaje no deja clara “su posición”, lo que hace inferir que se refiere a la que externó cuando concedió una entrevista exclusiva al periódico español El País, durante la cual dijo que, aunque no estaba de acuerdo con que se practique “el aborto libre”, entiende que se puede permitir con “causales”.

“Mira, desde hace mucho tiempo yo he pensado que, aunque estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población no solamente en República Dominicana sino del mundo, con el aborto libre, si pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Eso está ahora en la Cámara de Diputados y se está en discusión en una ley especializada”, expresó durante la entrevista publicada el 26 de diciembre de 2020.

Una noticia de BBC Mundo.es del 6 de junio de 2020, tras Abinader ganar las elecciones, también refiere que el político favorecía el aborto en “sus tres causales”.

“Y aunque en temas controvertidos como el aborto y el matrimonio homosexual no ha ofrecido posiciones claras, ha expresado que apoya la interrupción del embarazo “bajo tres causales” e insistido en que el PRM es un “partido tolerante con que cada quien tenga sus inclinaciones”, reseñó la nota, cuyo título es “Elecciones en República Dominicana: quién es Luis Abinader, el “virtual” presidente electo del país”.