Lotería y béisbol: lo más buscado en 2023 en República Dominicana

Lotería y deporte. Peloteros que tienen suerte y aficionados que quieren ganar un partido, o el sorteo del fin de semana. ¿Será mi número el ganador? ¿Ganará mi equipo el campeonato? Béisbol y lotería son dos palabras que ocupan los pensamientos de muchos dominicanos en diferentes momentos del día: cuando vamos a desayunar, cuando nos dirigimos al trabajo, en la hora del almuerzo, antes de ir a dormir. El dominicano no cuenta ovejas para conciliar el sueño, cuenta peloteros y combinaciones ganadoras.

Por cuarto año consecutivo, un análisis de las palabras más buscadas en Google determinó que la lotería y el béisbol fueron los temas con más interés en República Dominicana en 2023.

Las búsquedas más repetidas

En los 25 primeros puestos de las consultas de Google en República Dominicana no hay muchos integrantes, pues hay un tema que predomina por encima de los demás: la lotería. Las seis búsquedas más repetidas son: "loteria" (sin tilde), "nacional", "lotería", "loteria nacional" (sin tilde), "resultado" y "lotería nacional".

Después de este sorteo de azar, que parece ser una preocupación candente en la sociedad dominicana, los usuarios escriben: "tiempo", "traductor" y "mlb".

Según estos datos, las personas que usan internet en República Dominicana se preocupan por el clima, seguramente tras despertarse, se interesan por la lotería (a todas horas), tienen interés por traducir términos de otros idiomas (en ocasiones), y revisan la clasificación de su equipo de béisbol muy a menudo.

Pero ¿es esto algo característico de República Dominicana? La isla vecina más cercana, Puerto Rico, no experimenta la misma "suerte", pues allí la lotería no ocupa ni el primer, ni el segundo, ni el tercer, tampoco el cuarto, sino el quinto puesto en el ranking. Además, el béisbol tampoco goza de una posición notoria. Los dos países sólo coinciden en "tiempo" y "traductor", algo que no necesita de una gran explicación, puesto que esas dos búsquedas responden más a una necesidad que a una elección.

¿Qué ocurre con Cuba? Pasa algo similar: ni lotería ni béisbol forman parte del top 5. Allí los usuarios se interesan más por la traducción de palabras y la descarga de documentos, algo más burocrático y académico.

Parece ser que la lotería y la pelota son dos grandes "suertes" que hacen que los dominicanos pasen los días de la semana un poquito más entretenidos y, probablemente, con más emoción.

La obsesión de la lotería, por zonas

La fiebre de la lotería está extendida por todo el país. La ilusión de hacerse con un boleto ganador está por todas partes, de norte a sur y de este a oeste... en todas las provincias. Sin embargo, hay algunas que albergan más fanáticos de este juego de azar que puede hacerte rico. Montecristi, ubicada al noroeste del país, es la provincia con más adeptos de la lotería. Esa fanaticada se extiende a Valverde y Santiago Rodríguez, que son las provincias que presumen del segundo y tercer lugar de la clasificación.

Por otro lado, las provincias con menos buscadores de la suerte son Distrito Nacional y Santo Domingo, la capital.

La comida más buscada

No sorprendería a nadie ver que "sancocho", "mofongo" o "picapollo" fueran las palabras más buscadas en República Dominicana. Sería algo normal. A veces lo normal no coincide con la realidad. Los dos tipos de comida más repetidos en las búsquedas en 2023 fueron "pizza" y "bizcocho". Curiosamente, dos alimentos que entrarían muy bien viendo un partido de béisbol entre los Tigres de Licey y las Estrellas Orientales, por ejemplo.

Animales y mascotas

A la hora de buscar algún animal para tener en casa como mascota, en República Dominicana "anguila" está en primera posición, además de temas relacionados con su dependencia. Tras ello, encontramos los perros y los gatos, algo más común.

Arte y entretenimiento

En esta sección, las búsquedas ganadoras son: "traductor", "YouTube" y "Netflix", dos de las plataformas de vídeos más famosas entre los jóvenes.

Compras

Internet cada vez se usa más para comprar y vender. En República Dominicana, las cinco palabras más escritas en el buscador a la hora de hacer una adquisición son: "Amazon", "Netflix", "MLB", "NBA" y "tenis".

Deportes

Nada sorprendente aquí. El deporte más buscado en el país es el béisbol, en concreto las Grandes Ligas. Luego, por la influencia norteamericana, le sigue el baloncesto, la NBA. Tras ellas, la Liga Nacional de Hockey ocupa la tercera posición, sobre todo por un tema de las apuestas.

Noticias

La actualidad también es algo que mantiene preocupados a los dominicanos. Las tres palabras más buscadas son "tiempo", "hoy" (en relación al clima, seguramente), y "diario" (de Diario Libre, seguramente).

A estos datos se les suman muchos más, algunos más curiosos que otros, todos ellos accesibles para todo el mundo. En cuanto a la literatura, "biblia" y "amor" son dos de los términos más buscados. Si tocamos el ámbito de ley y justicia, "pasaporte" y "visa" son dos términos que almacenan mucho interés. Pero nada iguala a la lotería, que junto al béisbol parece ser la ilusión más candente entre los dominicanos y que, además de ocupar el primer lugar en el ranking de búsquedas, parece que va en aumento, pues es el cuarto año consecutivo que lidera la clasificación.