Lisvel Eve Mejía falló a prueba de dopaje y fue apartada en los Juegos Olímpicos

La voleibolista Lisvel Eve Mejía fue separada de la selección dominicana que competirá en los Juegos Olímpicos de París a causa de un positivo de dopaje, informó el equipo nacional en correo enviado a Diario Libre.

La central puertoplateña de 33 años falló a una prueba donde se encontró el diurético Furosemida, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA en inglés). La suspensión será anunciada próximamente.

La prueba donde se encontró la sustancia en el cuerpo de la "China" se produjo durante la Liga de Naciones, torneo que sirvió de preparación para la cita olímpica.

"Es un caso sumamente lamentable, me siento muy mal y decepcionada conmigo misma, fue un descuido de mi parte no haber investigado antes, el medicamento que utilicé para controlar la retención de líquido en mi cuerpo (Furosemida) el cual ha arrojado una prueba de dopaje en la pasada VLN", dijo Eve Mejía en el comunicado.

En París, Mejía se aprestaba a competir en sus terceras Olimpíadas tras Londres 2012 y Tokio 2020. Geraldine González ingresaría por Mejía al equipo, que debuta este domingo ante Italia en la cita planetaria. DL confirmón que González tomó un vuelo a Francia este viernes.

"Hay una parte que sí me deja tranquila conmigo misma", dijo la atleta. "Dado a que siempre he sido una persona íntegra y honesta, tranquila y trabajadora. Mi intención no fue nunca tomar ese medicamento para mejorar mi rendimiento físico. "Sé que es difícil de comprobarlo y de que algunas personas lo crean, pero siempre mantendrá mi cabeza en alto y con toda responsabilidad y humildad acepto las consecuencias que las autoridades quieran imponer", adujo.

"Estoy tranquila y agradecida con el respaldo y el apoyo que me han brindado mis compañeras de equipo, tanto como Cristóbal Marte Hoffiz, y nuestra directora general, Milagros Cabral", apuntó.