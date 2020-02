$!Afganistán: dos muertos y seis heridos en ataque a soldados EEUU

Dos soldados estadounidenses murieron y seis resultaron heridos ayer sábado por la noche en un ataque en la provincia afgana de Nangarhar, donde un afgano vestido con uniforme militar afgano abrió fuego contra el grupo, indicó el Ejército estadounidense.

El agresor fue abatido, indicó a The Associated Press Ajmal Omer, miembro del Consejo Provincial de Nangarhar. En los 18 años de la larga guerra en Afganistán se han registrado muchos ataques de soldados nacionales afganos contra sus aliados estadounidenses.

El tirador era un soldado afgano que había discutido con los militares estadounidenses antes de abrir fuego, según un miembro del Ministerio afgano de Defensa que no fue identificado porque no estaba autorizado a informar a la prensa. No era un infiltrado talibán, indicó el funcionario.