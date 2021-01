$!Alejandro Vargas: “El juez que se crea poderoso es un peligro”, y Abinader le responde

El juez coordinador de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas Guerrero, declaró este miércoles durante su participación en el Consejo Nacional de la Magistratura, que un juez que se considere poderoso es un peligro para la sociedad, porque a su entender este existe para garantizar el derecho de las partes.

“Lo peor que le puede pasar a un juez es pensar que tiene poder. Lo único que tiene el juez es el privilegio que le otorga la sociedad. Jamás debe pensar que tiene poder o que es poderoso. Yo no quisiera pasar por un juez que se sienta que tiene poder, tiene que hacerlo entendiendo que tiene que preservar los derechos de las partes”, dijo.

Vargas Guerrero llegó a esas conclusiones cuando el representante del Partido de la Liberación Dominicanos (PLD), diputado Víctor Fadul, le preguntó sobre la necesidad preservar las garantías en los procesos judiciales.

Tras la respuesta de Vargas Guerrero, el presidente Luis Abinader le respondió: “Yo creo que todo el que se sienta poderoso es un peligro; porque el poder es pasajero”.

El juez inició señalando: “Ningún juez puede obviar la garantía porque obviar la garantía sería peor que el castigo que se cometa. No me imagino ningún juez, juzgando sin tomar en cuenta ese debido proceso constitucional y ese debido proceso de ley. Quiere decir que es obvio, que las garantías son determinantes. Y la gente quizá no entienda por qué los jueces, por qué tienen que propiciar que las audiencias se den dentro de un marco en el que se garantice la contradicción y se garanticen esos derechos”.

Durante su participación, Vargas Guerrero hizo referencia a su presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2017, cuando aspiró a juez de corte y su participación terminó en una confrontación con el expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Alejandro Vargas declinó entonces en vivo su participación porque alegando: “No me tienen confianza”. Esta vez, Vargas dijo: "Me cambiaron la silla".

Multas deben ser aprobadas por el Congreso

Alejandro Vargas propuso que las multas del toque de queda se pueden insertar en la ley en la que el Poder Ejecutivo solicita para el estado de emergencia y su extensión, y en ellas se pueden señalar la transitoriedad de las multas.

"En la solicitud del estado de emergencia se deben insertar la prerrogativa de imponer sanciones como multas por violación al estado de emergencia", indicó.

Al ser confrontado por el senador y representante de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, sobre la ley General de Salud que incluye multas a la violación de las medidas, Vargas señaló: "Es que cuando a una persona la detienen le informan que es por violación al toque de queda dispuesto por el presidente".