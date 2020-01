$!Alto directivo de la juventud perredeísta renuncia a la organización

El joven Juan Ernesto Santiago, alto directivo de la juventud perredeísta, presentó su renuncia al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización en la ha militado toda su vida.

En una misiva dirigida al presidente de esa organización, Miguel Vargas Maldonado, Santiago manifestó que el compromiso de tener un mejor país ya no es posible en esa organización, por los lineamientos que ha impuesto en el PRD su presidente.

“A raíz de los acontecimientos producidos en la última etapa de la vida política dominicana y estando en un proceso de meditación exhaustiva, he llegado a la conclusión de que mi participación en el espectro nacional no es al lado de usted, ni de los lineamientos que ha impuesto en el Partido Revolucionario Dominicano, por lo cual, he decidido abandonar la casa que me acogió desde antes de mi nacimiento, ya que soy de una familia tradicional e históricamente perredeísta”, dijo en una nota de prensa.

“Visto lo anterior, en esta coyuntura política, renuncio también a mis funciones como miembro de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional y de mi accionar como alto directivo de la Juventud del PRD. Me despido de la gran familia perredeísta, que tantas cosas hemos vivido juntos. En mis 29 años de militancia conservé amigos e hice relaciones con tantas personas maravillosas, que mi corazón al despedirse siente una nostalgia y un compromiso ante los sentimientos de tener un mejor país, como lo soñó el inmenso José Francisco, y esta es la razón principal de mi dolorosa, pero necesaria decisión”, señaló.