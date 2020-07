$!Apoyan y rechazan que Valdez Albizu siga en el Banco Central

La confirmación de Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central en el gobierno que encabezará el electo presidente, Luis Abinader, ha generado una gran cantidad de reacciones, algunas de rechazo “por el tiempo que el funcionario tiene en el cargo”, y otras de apoyo, al entender que su experiencia es necesaria por la crisis económica que atraviesa el país a causa del COVID-19.

Abinader, quien asumirá el Poder Ejecutivo este 16 de agosto tras ganar los comicios del 5 de julio, anunció la tarde de este lunes los nombres de los funcionarios que formarán parte de su equipo económico y financiero. Entre ellos está Valdez Albizu. Sobre su escogencia, el nuevo mandatario explicó que le solicitó que permanezca en el cargo “ante la crisis actual” y que éste había aceptado.

Su permanencia en el cargo en diferentes gobiernos es vista por muchos como una muestra de su gran capacidad y experiencia. Otros piensan, entre ellos el próximo mandatario, que la actual crisis económica amerita de su labor en la institución.

“Saludamos la sabía decisión de @luisabinader, con esto demuestra de que tiene los pies en la tierra y que sabe que los momentos actuales necesitan de la cohesión de nuestros mejores hombres y mujeres!”, escribió Rafael Santana (@rafaelsantana07) en respuesta al post de Abinader anunciando su decisión sobre Valdez Albizu.

Otro que vio la medida como acertada fue Osiris Santana (@santana0774), al plantear “Abinader dando muestra que no va gobernar para complacer compañeritos. Manejar un Banco Central no es cualquier puesto, entiendo es atinada la decisión. Y que ese proceso de transición se mire más adelante. Quienes saquen bembitos no están realmente comprometidos con el país”.

“Tomar esa decisión le da la tranquilidad a uno de que Abinader está gobernando con la calculadora y no con el corazón. Muy competente”, opinó Mario Dalvis (@sdrgalvis).

Otros comentarios favorables que escribieron son:

“La mejor decisión, el único que ha mantenido el Banco Central a flote”.

“Lo quitaron cuando Hipólito y la pagamos con creces. Les guste o no, él es el que conoce los trucos y los muñecos de esa entidad. Buena decisión”.

“Medida sensata y prudente, dadas las actuales circunstancias. De paso, considero una apuesta de esa naturaleza un “cambio” en la forma “normal” (historicamente en RD) de manejar los nombramientos de ese perfil ante una nueva administración de Gobierno”.

Los adversarios

Pero no toda la población ve con buenos ojos que Valdez Albizu haya sido ratificado en el puesto. Entre las críticas más comunes que le hacen a Abinader es el tiempo que el funcionario tiene en el cargo.

“Pero por Dios, señor presidente hasta cuándo es que van a mantener a ese señor en el Banco Central”, indicó Mario Valenzuela @mariovalen22, haciendo mención al tuit de Abinader.