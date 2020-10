$!Argentina extiende el aislamiento con nuevas restricciones en el interior

En este caso, el mandatario no salió acompañado de Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires) ni de Horacio Rodríguez Larreta (alcalde de la capital), como era habitual en este tipo de actos, sino de los gobernadores de Jujuy, Santa Fe y Neuquén, debido al agravamiento de la pandemia en las provincias del interior del país durante las últimas semanas.

RESTRICCIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Fernández no detalló exactamente en qué departamentos de esas 18 provincias se producirán las restricciones, una información que las autoridades harán pública en los próximos días, aunque sí aclaró que las provincias cuya situación epidemiológica esté controlada 'seguirán como hasta hoy'.

En ese sentido, el jefe del Estado argentino aseveró que en los territorios más afectados tomarán las medidas 'que garanticen la disminución de la circulación en las calles', en definitiva, 'hacer algo distinto' a lo que se venía haciendo para proteger el sistema de salud de las provincias más afectadas.

En cualquier caso, estas restricciones no implican paralizar el aparato productivo, sino que 'los que no tengan que circular, no circulen'.

'Vemos alguna recuperación en la economía que tampoco queremos postergar, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando cuidando los protocolos sanitarios que se han dispuesto para cada actividad', aseveró Fernández.