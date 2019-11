$!Arrestado un periodista disidente en Vietnam por propaganda contra el Estado

The 88 Project, organización defensora de la libertad de expresión en el país asiático, indicó este viernes que la Policía de Seguridad, que irrumpió ayer en su casa para detenerle, le acusa de violar el artículo 117 del Código Penal con comportamientos que “afectan negativamente a la estabilidad social y el orden público en Ho Chi Minh”.

En 2014 creó la Asociación de Periodistas Independientes, la primera de este tipo en Vietnam, formada por cerca de 80 miembros que desde entonces publicaban a diario el periódico digital Vietnam Thoi Bao (Vietnam Times), dirigido por el propio Dung e imposible de leer desde su arresto.

No es la primera vez que el periodista se ve en esta situación: en 2012, cuando todavía formaba parte del Partido, fue detenido por conspirar contra el Gobierno y por propaganda por sus escritos con seudónimo en los que denunciaba casos de corrupción gubernamentales.

Fue liberado sin cargos a los seis meses, pero ha sufrido en los últimos años varias detenciones y arrestos domiciliarios que se saldaron con su liberación sin cargos al cabo de pocos días.

'A los policías les digo que pueden hacer lo que les apetezca, que me peguen si quieren, simplemente permanezco en silencio y al final me sueltan porque no respondo a sus preguntas', señalaba en 2016 en una entrevista a Efe.

Según varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, Vietnam está viviendo en los últimos años un aumento de la represión contra los disidentes. De hecho, Amnistía Internacional indica que el número de presos políticos ha pasado de 75 en 2013 a al menos 134 en la actualidad. EFE