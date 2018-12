Arroyo Barril: quedan cenizas y muerte 15 años después

"A todos nos picaba la garganta y nos lloraban los ojos, pero Ricardo [Payano] no se quejaba", recordó Eusebio Marte Mercedes, uno de los pocos compañeros de faena que le sobreviven. "Y cuando venía agua (lluvia) nos daba una comezón que yo no podía aguantar; pero él seguía sin parar".

Sin protección alguna

No obstante, este desecho no fue retirado por completo del lugar. Como constataron el pasado año La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), capas del residuo gris aún permanecen, tanto enterradas como expuestas, en un solar agrícola colindante al lugar donde originalmente se tiró la carga.

"Cuando esa brisa [daba], cundía todo eso", recordó frente al portón de entrada al Puerto Duarte. Además aseguró que cada uno de los conductores y ocupantes de los camiones de carga no tenía escapatoria. Tenían que aspirar la persistente nube de cenizas, porque no contaban con acondicionadores de aire y la cortina de polvo entraba libremente al interior de sus cabinas.

“Acabaron con una generación”

Más niños deformes

A 15 años de que en el corazón de esta comunidad costera se volcara la primera avalancha de cenizas de AES Puerto Rico, pocas cosas han cambiado. Entre ellas, lo que más le angustia al doctor Ortiz Mejías: las secuelas en la salud.

"Todavía siguen saliendo criaturas con malformaciones", resumió.

A juicio del galeno, la incidencia de abortos espontáneos y defectos congénitos en recién nacidos de Arroyo Barril es menor a la tasa prevalente una década atrás, "pero yo sigo ahí, en el hospital provincial, y sigo recibiendo los mismos casos. Cosas que creía que solamente se veían en libros de texto, pero en Arroyo Barril han ocurrido".

Entre otros ejemplos, mencionó la recurrencia de criaturas sin parte del encéfalo y cráneo, con órganos reproductivos de ambos sexos, sin extremidades, con intestino expuesto o hasta doble cráneo.

"Desde que se tiró ese material hemos visto una transformación, una alteración de la naturaleza que no sabemos qué es lo que está pasando", recalcó Ortiz Mejías, al intentar dar con una explicación razonable a las anomalías. Tras un extenso diálogo a la puerta de su hogar en Arroyo Barril, apuntó a lo que llamó "un enemigo silente".

"El factor ambiental es el que está impactando día a día y nos seguirá impactando", dictaminó. Esta opinión tiene fundamentos, a juicio del catedrático puertorriqueño Arturo Massol Deyá, doctor en Biología con especialidad en Ecología Microbiana.

"Con remover las cenizas que estén expuestas en Arroyo Barril o en Puerto Rico no se resuelve el problema en su totalidad, porque todos sus elementos químicos, todos esos metales pesados, se quedan en el lugar. Nunca van a desaparecer", planteó.

"Por ejemplo, los metales presentes en las cenizas muy bien pudieron movilizarse del suelo a la vegetación. Y si en el lugar hay palmeras y de allí utilizan cocos, esa vegetación tiende a biomagnificar, un proceso biológico que amplifica la concentración de estos metales que se encuentran en el suelo...".

"Y ahí es que está el riesgo", continuó. "Lo hemos visto en Vieques y otros escenarios como las islas Bikini en el Océano Pacífico, donde ensayaron con bombas atómicas. Ni en el agua, ni en el suelo se detecta radiación, pero en las palmeras todavía hay niveles de radiación por encima de lo que se considera seguro, por ese efecto de biomagnificación y, por lo tanto, representan un riesgo que no permite que algunas de esas islas puedan ser habitadas, a más de 50 años de esos ejercicios militares".

Por antecedentes como estos, Massol Deyá no descartó que los residentes de Samaná convivan aún en un entorno potencialmente contaminado, "con elementos que no se ven, no generan olores y no le cambian el color a las comidas, pero cuya exposición a ellos puede comprometer su salud severamente".

"Con el perfil de abortos y las condiciones de salud que sufren [en Arroyo Barril] ya existe causa probable. Existen suficientes antecedentes como para que esa evaluación ambiental y esos asuntos se atiendan", agregó el profesor universitario. Asimismo, aclaró que ese estudio ambiental puede identificar con certeza científica si persisten en la zona fuentes de exposición a los contaminantes del rockash y prevenir a la comunidad.

A la corporación AES ya le constan estos efectos. En una de las demandas radicadas contra la empresa por los efectos del rockash en mujeres embarazadas de Arroyo Barril, la jueza federal Jan Jurden aceptó como prueba el testimonio de la doctora Cynthia Bearer, quien planteó que con "grado razonable de probabilidad médica" las cenizas de carbón causan defectos estructurales de nacimiento y daño neurotóxico en el desarrollo fetal.

Bearer es jefa de la División de Neonatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Baltimore y por más de 25 años ha estudiado los efectos de la neurotoxicidad de metales pesados en los embarazos.