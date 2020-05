$!Aseguran ocho estados de EEUU están preparados para elecciones del 5 de julio

En un comunicado enviado al director del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, y con recesión a los miembros del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Aranda indicó que los estados son Nueva York, New England, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Pennsylvania y Connecticut .

Acerca de los funcionarios, Aranda mencionó que las Oficinas para Registro de Electores en el Exterior (OPREE) tienen unas 1,441 personas ya inscritas y los partidos han sometido más de 1,600 nuevos aplicantes, y siguen sometiendo más.

"Aquí se necesitan unos 1,500 funcionarios, ya que hay unos 300 colegios, y con un colchón de 500 ya tenemos los funcionarios necesarios", afirmó en el documento.

El miembro de la OCLEE adicionó que en conjunto con los partidos, esa oficina ha establecido un protocolo para seguir que cumplen con los requisitos del distanciamiento social y que protegerá a los votantes y a los funcionarios de mesas.

Autorización

“Ingeniero, usted me desautorizó a convocar reuniones hasta tanto no estemos juramentados y me he sometido a esa orden suya, pero como le he explicado muchas veces, es imperativo de que se juramente a la OCLEE para poder trabajar con más responsabilidad y aplomo”, le indica Aranda a Cruz Herasme.

Advirtió que no permitir que los dominicanos del exterior voten, las elecciones pueden ser impugnadas como ilegales. “El hecho de negarle a los dominicanos del exterior convierte a las elecciones en una ilegalidad y un atropello a los derechos de la diáspora”, indicó.

Asimismo, concluye: “Respetuosamente, sírvale explicarle al Pleno de la Junta Central Electoral que en NYC, como dicen los dominicanos, a mano pelá, hemos obtenido los lugares adecuados para poder ejercer el sufragio y tenemos los funcionarios en números adecuados, es decir, estamos preparados para montar las elecciones presidenciales y congresuales”.