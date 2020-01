Aún sin resolver el futuro del agua contaminada por el desastre de Fukushima

Son varias las opciones que han venido analizando las autoridades y la empresa, una de ellas, ya descartada, que preveía el almacenamiento a largo plazo, y otras dos con más posibilidades: echar al océano esas aguas o elevarlas al aire por evaporación de una forma controlada, en ambos casos una vez descontaminadas.

En el Gobierno de Shinzo Abe no hay una apuesta clara todavía, y Tepco no tiene una preferencia particular, según su representante Junichi Matsumoto, que dice que la compañía está lista para ejecutar la medida 'una vez se adopte la decisión'.

El problema está acumulado en casi un millar de enormes tanques que se han ido construyendo según se realizaban las labores de desmantelamiento. Muchos han sido traídos en barco desde fábricas lejanas y otros están siendo montados in situ.

Estos tanques, azules, grises o de color marfil, los alimenta un sistema de purificación conectado a los tanques mediante una compleja red de tuberías. La cuarta parte del agua almacenada aparentemente no representa daños, pero el resto necesita un tratamiento posterior.

Los tanques que están construyendo ahora operarios japoneses tienen una altura de doce metros, un diámetro de doce metros también y una capacidad para almacenar 1.350 toneladas de agua.

Las autoridades y Tepco sostienen que el agua que termine liberándose recibirá el tratamiento adecuado para eliminar todos los elementos radiactivos, salvo el tirito, un pariente del hidrógeno que, dice Tepco, emite una radiación baja y que está presente de forma natural en el agua y en el vapor del aire.

Daiichi ya mandó al mar agua radiactiva poco después del accidente nuclear de 2011, algo fuera de control que, sin embargo, desató una tragedia en la industria pesquera de la zona.

Nueve años después del accidente nuclear, los barcos pesqueros de puertos como el de Onahama, al sur de Daiichi, están intentando reponerse con el tiempo.

La industria pesquera de Onahama actualmente captura el 15,5 % de los niveles anteriores de la tragedia nuclear, sencillamente porque el mercado prefiere el pescado de otros puertos y a Fukushima le está costando vencer la mala fama, a pesar de los rigurosos sistemas para detectar una posible contaminación.

'Si el agua (procedente de Daiichi) la echan al mar generará preocupación por el riesgo de que haya montón de capturas sobrantes', reconoce el directivo de la cooperativa de pescadores de Onahama Hisashi Maeda.