$!Autoridades siguen sin dar respuesta sobre muerte de venezolana en RD; padres están indignados

A diez meses de la muerte de María Andreina Pernalete, aún se desconoce el rostro del responsable que acabó con su vida. Los padres de la joven, Moraima Peñalosa Vásquez y David Pernalete, dicen sentirse indignados ya que aún no tienen respuestas por parte de las autoridades.

La señora Moraima explica que han asistido en reiteradas ocasiones a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y supuestamente la respuesta es “que no hay forma, que no hay manera y que no han podido dar con el carro”. Sin embargo, manifestó que seguirán luchando para dar con el causante de terminar con la vida de la joven de solo 23 años.

Pernalete se trasladaba en un motor cuando la embistió una yipeta a toda velocidad, cuyo conductor se dio a la fuga.