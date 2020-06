$!Avance del coronavirus en RD es peligroso para Haití, según experto

De acuerdo con el galeno, la República Dominicana 'tiene la pandemia más salvaje de toda la región. Si fuéramos una isla, como Cuba, por ejemplo, no tendríamos problemas. Pero el hecho de que estemos al lado de la República Dominicana y que este gran número de haitianos esté regresando, se ha vuelto muy difícil de controlar'.

Según Pape, si el 10 % de los más de 30,000 haitianos que han regresado se enferman 'se producirían 3,000 infecciones porque cada uno de los contaminados infecta a un promedio de 3 a 4 personas'.

'Es una situación explosiva que no podemos controlar. Incluso si el Gobierno tuviera toda la voluntad del mundo, no podría hacerlo. Es una válvula que está abierta, una válvula que no se puede controlar', insistió, señalando que el país vecino es incapaz de controlar la pandemia que lo azota.

Es una situación 'extremadamente difícil (...). Sea cual sea el Gobierno que tenga siempre será difícil para ellos controlar las fronteras. Esta es la fuente de las infecciones', sostuvo.

El doctor Pape, conocido por su lucha contra el Sida en este país, el más pobre de América, lamentó que Haití no tenga 'un estado fuerte (...), como China o Cuba, donde el Estado decide algo por el bien público y todo el mundo tiene que cumplir'.

Si bien en Haití se ha pedido a los pobladores que usen máscaras, muchos no lo hacen.

Por ello, para el experto la falta de fuerza represiva legal para hacer cumplir las medidas hace la situación aún más complicada, contrario a lo que sucede en República Dominicana, en donde son detenidas las personas que violan el toque de queda dispuesto.

'En Haití no podemos hacer eso. Si lo hacemos vamos a empeorar la situación porque no tienes la fuerza para hacerlo y eso lo hace difícil', se quejó, añadiendo que lo único que se puede hacer es persuadir a la población de que las medidas fueron adoptadas para protegerlos de la enfermedad, que no ha sido 'tan salvaje' como se predijo en esta nación.

Varias hipótesis explican por qué la epidemia no está causando los daños previstos, y entre estas el médico cita que Haití es un país con un alto porcentaje de jóvenes, además de que por ser una nación tropical la enfermedad no es 'muy intensa'.

Además, tiene la hipótesis de que el virus puede estar cambiando, pero advierte que se avanza 'hacia una tendencia al alza en la que la pandemia llegará gradualmente a las provincias en los próximos días'.