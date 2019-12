$!Ayuntamiento de Jarabacoa dice ha enfrentado fuego en vertedero con “entereza”

En un extenso comunicado, el ayuntamiento del municipio de Jarabacoa explicó el porqué se produjeron fuegos de manera “intencional o no”, en el vertedero de la localidad, los cuales asegura ha enfrentado con “entereza, firme decisión y asesoría técnica de expertos en control de incendios”.

El cabildo explica que desde el 2001, Jarabacoa ha tenido un alto crecimiento poblacional y que el aumento de los residuos sólidos en consecuencia ha aumentado. Por esa razón, el ayuntamiento adquirió una propiedad en el paraje Rabo de Chivo, distrito municipal de Buena Vista, destinada para establecer el vertedero municipal.

Explica el documento, que recientemente el vertedero fue víctima de un incendio “intencional o no”, pero que se enfrentó con “firme decisión y asesoría técnica de expertos en control de incendio de la oficina local del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, y que se dispusieron de los equipos necesarios a pesar de la precariedad del presupuesto asignado. Agrega que se ha tenido que multiplicar el alquiler de equipos para el exterminio del siniestro. Y expresa que producto de esos trabajos de control, “se ha perdido el sistema de conducción y recolección de lixiviados y se han dañado los sistemas e instalaciones de tuberías que se utilizan con la finalidad de conducción de gases” y que por suerte estos “drenan hacia la parte noroeste, lo que ha permitido que el vertedero se incendie en ese punto, hasta quemar toda la totalidad de los gases”.

Por otra parte, aclara el texto, que quienes han adquirido terrenos cerca del vertedero, “no pueden alegar a posteriori, interferencia de la actividad del vertedero; pues el mismo ha estado antes de la mayoría de las cabañas”. Cuestiona que se estén ofreciendo declaraciones que “producen ruidos a nivel nacional” que “no corresponden a la verdad ni realidad actual”.

A continuación el comunicado íntegro del Ayuntamiento:

“Al enterarnos de las desinformaciones puestas a circular en diferentes medios de comunicación, estamos procediendo a corregirlas, pues no corresponden a la realidad actual del vertedero municipal de Jarabacoa y es necesario edificar apropiadamente a la comunidad nacional e internacional y disminuir las alarmas y sensacionalismo que han querido difundir algunas personas, con interés poco sano, dañando imágenes y preocupando a lugareños, visitantes y turistas.

Igual que en cualquier municipio del país, Jarabacoa no escapa de las dificultades que presenta la adecuada disposición final de los residuos sólidos municipales, quizás con mayor dificultad que otros, dadas las condiciones topográficas y bondades ambientales que posee. Además, debido a su alto crecimiento poblacional y desarrollo de las últimas décadas, Jarabacoa se sitúa como un municipio mayor que algunas de las provincias del país.

En el año 2001 el Ayuntamiento municipal adquirió una propiedad en el paraje Rabo de Chivo, Distrito Buena Vista, la cual fue destinada a los fines de establecer el vertedero municipal, fruto de un análisis que se llevó a cabo para cumplir con las diferentes alternativas para disposición final, resultando ser la más apropiada, con distancia considerable a unas cuatro o cinco viviendas locales en el sector. La población aumentó debido a que el mismo se convirtió en la fuente de sustento de esas familias mediante la recuperación y venta de productos reutilizables, (recolectores, buzos...). A partir de la existencia de la gestión 2016-2020, los trabajos de adecuación y manejo se han realizado siguiendo la orientación planteada por Dominicana Limpia, con quienes mantenemos una estrecha relación técnica.

Cabe señalar que, en el entorno de este Paraje, históricamente el desarrollo que ha existido es de pastoreo para crianza de ganado.

Recientemente el vertedero ha sido víctima de incendio; intencional o no, el Ayuntamiento lo ha enfrentado con entereza, firme decisión y asesoría técnica de expertos en control de incendio de la Oficina local del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como se han dispuesto los recursos necesarios, a pesar de la precariedad del presupuesto asignado al municipio; se ha tenido que multiplicar el alquiler de equipos, para el exterminio del incendio. Producto de esos trabajos de control, se ha perdido el sistema de conducción y recolección de lixiviados y se han dañado los sistemas e instalaciones de tuberías que se utilizan con la finalidad de conducción de gases, que por suerte drenan en la parte noroeste, lo que ha permitido que el vertedero se incendie en ese punto, hasta quemar casi la totalidad de los gases. Además, para lograr la efectividad en el trabajo hemos acudido y contado con la asistencia del Ministerio de Obras Públicas.

Quienes han adquirido terrenos en su cercanía, no pueden alegar a posteriori, interferencia de la actividad del vertedero; pues el mismo ha estado antes de la mayoría de las cabañas y adquirente de terrenos aledaños y no es justo que se estén dando declaraciones que producen ruidos a nivel nacional y no corresponden a la verdad, ni a la realidad actual (ver fotos tomadas esta mañana con un dron).

Es oportuna la ocasión para informar que la generación de residuos en Jarabacoa, está aumentando considerablemente, en la medida que aumenta el crecimiento poblacional y comercial. El Ayuntamiento Municipal no dispone de recursos para un tipo de manejo técnico sofisticado de alrededor de 120 tonelada promedio diario de residuos. Se ha estado realizando una combinación de técnicas amigables con el medio ambiente, mitigando los efectos nocivos de un tiradero a cielo abierto, como lo que encontró esta administración y como ocurre en casi todos los vertederos del país.

El Ayuntamiento Municipal está gustosamente dispuesto a aceptar que los inversionistas, que no desean seguir con sus proyectos cerca de ese espacio, actual solución a la problemática de disposición final de los residuos producto de la dinámica social, de la cual se mantiene Jarabacoa, o en su defecto, el Gobierno Central lo trasladen a un espacio más apropiado si es que existiera en Jarabacoa.

Por último, deseamos hacer un llamado a las autoridades de seguridad nacional, para que tomen en cuenta la posibilidad de que manos criminales, personas mal intencionadas o algún interesado, podría haber contribuido a los reiterados intentos de convertir el vertedero municipal en un centro de atención pública, con la intención de que el pueblo dominicano ignore los esfuerzos y sacrificios de personal y económicos que se han realizado, en procura de tener un centro de disposición final, lo más acorde y amigable con las normas establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con quienes mantenemos estrecha relación.”