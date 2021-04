Barrios del Gran Santo Domingo exhibían este Viernes Santo gran tranquilidad

SANTO DOMINGO.- Los habitantes de diferentes barrios del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Norte y Este del Gran Santo Domingo pasaron este Viernes Santo en un ambiente de tranquilidad y compartir entre familias y amistades, frente a los hogares, colmados, negocios de expendios de comidas y parques.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre por Villas Agrícolas, Capitolio, Simón Bolívar, 24 de Abril, Gualey, Espaillat, Puerto Rico, Katanga, Los Mina, Moisés, La Barquita de Sabana Perdida, Villa Faro, Mandinga, Invivienda y Hainamosa, se pudo observar que sus residentes realizaban diferentes actividades de forma moderada y la mayorías con sus mascarillas.

En Villas Agrícolas se pudo observar personas jugando dominó y niños jugando pelota en las calles, mientras que en el Capotillo, en la calle Estrella, equina 16 Norte, se celebraba un torneo de baloncesto.

En la calle 31 de Gualey, frente a un colmado, un grupo de personas se encontraban jugando dominó este Viernes Santo a modo de entretenimiento. Juan Bautista Sánchez, dijo que se encontraban desde tempranas horas de la mañana y estarían hasta las 7:00 de la noche por asunto del toque de queda.

En Gualey, además, una señora observaba de forma apasionada un juego de pelota, y al preguntarle que cómo la estaba pasando, respondió, “a mí me llaman Carmen, ya me comí mis habichuelas, ahora estoy viendo el juego, y ahorita me recojo”.

En Los Mina, el famoso negocio denominado “La Tablita” y otros cercanos, se encontraban cerrados. En estos negocios los fines se reúnen a tomar bebidas alcohólicas decenas de personas de diferentes edades y estratos sociales, y este vienes el área estaba totalmente desolada en respeto a esta celebración cristiana.

En casi todos los barrios visitados, las personas se encontraban tomando algún tipo de bebidas alcohólica y con música con el volumen no muy alto.

En la calle Lope de Vega, esquina John F. Kennedy, agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), detenían a motociclistas y otros vehículos, solicitando documentaciones.