$!Biden, a la conquista de haitianos y cubanos en la estratégica Florida

'Me preocupa controlar a los Castro del mundo. Me he enfrentado a los Putin del mundo. Me he enfrentado a todos estos dictadores. No he sido acogedor con ellos (...) Soy el tipo que les hizo saber que esto se para aquí. Se detiene conmigo. Se detiene conmigo como presidente', agregó.

También dejó en claro que no está ni ha estado nunca de parte de los manifestantes violentos y dijo que está convencido de que la inmensa mayoría de los policías hacen bien su trabajo. Hay 'manzanas podridas', como en todas las profesiones, señaló Biden, quien afirmó que si llega a la Casa Blanca convocará a todas las partes implicadas para hallar una solución al problema de la violencia.

Con mascarilla puesta, dijo al electorado cubano que son ellos los mejores 'embajadores' para recobrar la democracia en la isla.

El que fuera el vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), que durante su Gobierno emprendió el deshielo hacia la isla que Trump se ha encargado de revertir casi por completo, enfatizó que la política del republicano hacia Cuba no ha funcionado

CUBA PARA CUBANOS Y LEJOS DE PUTÍN

'Necesitamos una nueva política hacia Cuba. El enfoque de esta Administración no está funcionando. Cuba no está más cerca de la libertad y la democracia hoy que hace cuatro años'.

El demócrata criticó además la 'importante' presencia de Rusia en la isla caribeña y recalcó su historial de lucha a favor de la democracia y los derechos humanos y en contra de 'dictadores de derecha y de izquierda'.

'El presidente Trump no puede promover la democracia y los derechos humanos del pueblo cubano cuando ha abrazado a tantos autócratas en todo el mundo, empezando por Vladimir Putin (el presidente ruso)', manifestó.

Con estas palabras en un gimnasio de la Pequeña Habana, barrio de exiliados cubanos visitado con frecuencia por Trump en tiempos de campaña, el demócrata busca complacer a los cubano-estadounidenses y hacerse así con los 29 votos que Florida brinda para el Colegio electoral, que es el que elige al presidente.

Por otro lado subrayó que es 'inconcebible' que la Administración de Trump esté 'deportando a cientos de cubanos a una dictadura'.

Aseguró además que hay casi 10.000 cubanos 'languideciendo en campamentos' a lo largo de la frontera mexicana en seguimiento de la política 'separatista' migratoria de Trump.

Una disputa que se fue a insultos entre una cubana seguidora de Trump y un hombre que se decanta por Biden en las afueras del gimnasio evidenció la reñida contienda que se avecina en Florida, donde hoy terminó la inscripción de votantes, que por ahora suman 14 millones, 5,2 millones de ellos demócratas, 5 millones republicanos y 3,6 millones independientes.

CAMINO A LA CIUDADANÍA PARA HAITIANOS

Los haitianos, que recibieron unas horas antes a Biden con bailes folclóricos en un centro cultural de la Pequeña Haití, también son cruciales para elegirlo. Él mismo se los dijo en un evento al aire libre.

'Este es el último día que pueden registrarse para votar en Florida. Importa, realmente importa ... la propia comunidad haitiana puede determinar el resultado de esta elección', enfatizó.

El Partido Demócrata calcula que en Florida hay unos 300.000 votantes haitiano-estadounidenses y que unos 83.000 están en riego de ser deportados por el Gobierno Trump, que ha buscado eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los mantiene en el país.

Biden les prometió hoy que 'garantizará' este alivio migratorio, pero además que estos beneficiarios del TPS tendrán la posibilidad de un camino a la ciudadanía bajo una reforma del sistema migratorio que él piensa impulsar.

Su campaña subrayó a través de un comunicado que de ser elegido habrá 'un liderazgo que trata a los haitianos con dignidad' y lamentó que Haití haya sido 'denigrado' por el Gobierno de Trump, al recordar que esa nación caribeña junto con otras africanas fueron llamadas por el republicano como 'shithole countries' (países de mierda).

BIDEN ADELANTE EN FLORIDA

Biden aventaja al republicano por un promedio de 8,3 puntos en las encuestas de opinión nacional, según el portal especializado Real Clear Politics, pero en Florida esa distancia es sólo de 2 puntos a favor del exvicepresidente.

Tras el primer debate que sostuvieron ambos el martes pasado, Biden incrementó su ventaja, y ahora los ojos están puestos en el segundo debate, programado para el próximo 15 de octubre en Miami, pero aún una incógnita por la enfermedad de Trump.

Biden concentró hoy su campaña en Miami, mientras su esposa Jill promovió su elección entre mujeres de Boca Ratón, ciudad 72 kilómetros más al norte.