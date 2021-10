$!Ajuste de estatus con petición de hermanos

Los largos procesos administrativos

Los procesos administrativos se refieren tanto a las visas de inmigrante como a las de no-inmigrante. Cualquier detalle puede ser el detonante de este tipo de procesos y aunque algunos se resuelven rápidamente, hay casos que pueden durar más de un año. Con anterioridad se decía que debían resolverse en 90 días, pero el Departamento de Estado nunca ha podido cumplir con ese plazo y hace ya varios años que su página establece que no hay un tiempo definido para dar una respuesta. Si usted entiende que dar una explicación de un caso, sea en caso de visas de inmigrante, sea en casos de visa de no inmigrante, es bueno que lo haga incluso antes de la aplicación, para tratar de evitar complicaciones y tardanzas. Anteriormente, legalnet ejercía algún rol en la resolución de estos casos, pero ya no tienen eso dentro de su limitado ámbito de funciones. En los casos de tardanza extrema, es vital darles el seguimiento adecuado para que no permanezcan indefinidos.