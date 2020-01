$!Quince años después de una transgresión

Este permiso especial se denomina The 15 Year Waiver (El permiso especial de los 15 años). El mismo está disponible para ofensas relativas a asuntos de prostitución que hayan ocurrido hace mas de 15 años, o para asuntos relativos a CMTs o Crimes of Moral Turpitude que hayan ocurrido hace mas de 15 años. Este waiver no necesita que haya un familiar calificado específico (es decir, puede hacerse en cualquier preferencia o categoría) Esto incluye tiempo que haya pasado el aplicante en prisión, siempre que la totalidad del mismo no sea más de 5 años. Fíjese que en esta excepción, no puede considerarse asuntos que tengan que ver con lavado o tráfico de drogas, aunque la sentencia sea mínima. Tampoco es posible hacerlo para asuntos relativos a homicidios o asesinatos o tortura. Sin embargo, este waiver es interesante porque le permite a un solicitante aplicar siempre que hayan pasado 15 años desde la comisión de los hechos, sin tener que probar extrema severidad. Otro requisito es que no se puede ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, también se requiere prueba de que la persona se ha rehabilitado de su mala conducta. Otro punto interesantísimo es que no siempre es necesario esperar los 15 años: La misma sección que define este waiver impone un requisito de extrema severidad a las personas que no puedan o no quieran esperar los 15 años. En el caso de crímenes violentos, el nivel exigido es mucho mayor y aunque se pruebe, puede resultar en la negación del beneficio. Y como todos los waivers, éste requiere que la persona se merezca la discrecionalidad necesaria. Como esta discrecionalidad no está definida en el estatuto, hay varios factores que se toman en cuenta, pero en el caso de crímenes violentos, deben existir circunstancias extraordinarias. En la práctica, este es un waiver muy útil, pero hay que saberlo usar y tiene que estar muy bien documentado. Muchas personas piensan que llenar un formulario es suficiente, o que llenar un formulario y apoyarlo con 2 o 3 cartas también es suficiente, pero esto no es así. Hay que saber si el aplicante puede solicitar, si verdaderamente puede calificar. Además del tiempo récord que se lleva tener respuesta de este tipo de casos, resulta muy frustrante esperar tanto tiempo para después recibir una negación. Los detalles son importantísimos en este waiver; algunas recomendaciones a considerar son los lazos familiares en Estados Unidos, la salud y el empleo. El elemento obligatorio es el sufrimiento emocional. Las buenas noticias son que la extrema severidad y la excepcional severidad puede probarse para el aplicante. Esto es así porque la discusión que se toma de base, al menos para los crímenes violentos, es la del Fiscal General o Attorney General - y éste no menciona si la extrema y excepcional severidad es para el aplicante o para el Familiar Calificado, se supone que puede probarse en el caso de cualquiera de los dos.