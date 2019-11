$!Bogotá recuerda en las calles a Dilan, el rostro de la protesta en Colombia

LA LUCHA CONTINÚA

Martínez, quien aseguró que ha participado de las convocatorias todos los días, considera que esto es 'algo que no debería ocurrir porque si se supone que (los policías) están para protegernos, en este caso no lo están haciendo'.

MENSAJE DE PAZ

Denis Cruz, la mayor de las hermanas de Dilan, envió un mensaje en nombre de la familia 'desde el dolor pero también desde el amor' en el que rogó que Colombia entienda que el país cambiará solo cuando la actitud de los ciudadanos sea diferente.

'Entendemos que todo lo que está pasando solo va a cambiar el día en el que todos, sin excepción alguna, decidamos hacer todo desde el respeto, con el amor hacia el otro cuando dejemos atrás la violencia, la indiferencia, el odio y el rencor', manifestó con la voz entrecortada.

Cruz afirmó que es necesario que los colombianos construyan 'cariño, consciencia, valores y empoderamiento' y por eso aseguró que la mejor forma de rendir un homenaje a su hermano es que 'no haya más disturbios, ni violencia'.

'Lo que queremos nuestras generaciones es paz, no más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos con el otro que en algún momento seremos nosotros mismos. Gente linda de Colombia y del mundo entero, no más violencia, el diálogo y el amor siempre serán nuestras mejores armas', aseveró.

Finalmente señaló que su familia despedirá a Dilan 'en total privacidad' y pidió a la ciudadanía respetar su decisión.

'Dilan era un hombre noble, de paz, inteligente, capaz. Si quieren expresar su apoyo les pedimos portar una camisa blanca con una rosa blanca', dijo y concluyó: 'Dilan nos dejas un vacío grandísimo en nuestros corazones pero también nos das mucha fuerza, mucho valor para salir adelante, te amamos profundamente'.