$!Bolivia, a un mes de elecciones sin Evo Morales ni Jeanine Áñez

¿Todos contra el partido de Morales?

Para evitarlo, plantea un candidato de unidad frente al MAS, sin citar quién, algo que si hubiera sucedido en las fallidas elecciones de octubre de 2019, hubiera derrotado al partido de Morales, declarado ganador antes de que aquellos comicios se anularan por un supuesto fraude aún bajo investigación y que él siempre niega.

Este mensaje de todos contra Luis Arce, el candidato del MAS, resonó este viernes desde el Gobierno interino de Áñez, para apoyar 'al que sea el mejor posicionado' del resto de candidaturas, en palabras entre otros del ministro transitorio de la Presidencia, Yerko Núñez.

'No queremos que vuelva el dictador', sentenció en referencia a Evo Morales, que desde Argentina dirige la campaña de su partido y ya ha dicho que si ganan, al día siguiente regresará a Bolivia.

La alianza Juntos no ha definido aún si retira toda su candidatura, no solo la de Áñez a la presidencia, pues el órgano electoral recuerda que ya no están en plazo para reemplazarla.

Lo que unos y otros sí aseguran es que la renuncia no estuvo condicionada por conversaciones entre algunos de los otros siete candidatos que compiten con el MAS.

El candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, el expresidente Carlos Mesa, segundo en las encuestas, subrayó en esta jornada que no hubo ninguna clase de “negociación” vinculada a la decisión de Áñez.

Mesa se presenta como “la única opción” ante el MAS, ante el que ya quedó segundo hace un año y ahora vuelve con opciones quizás de una segunda vuelta contra Arce.