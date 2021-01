$!Camioneros dominicanos suspenden ruta hacia Haití por inseguridad

La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) acordó no ingresar a territorio haitiano por la provincia de Dajabón, para que sus camioneros no sigan siendo víctimas de la inseguridad y violencia que se vive en ese país.

Giovanny Escoto, secretario general de Fenatrado en Dajabón, explicó a Diario Libre que tomaron esa decisión hasta que las autoridades de la vecina nación puedan garantizar la integridad física de sus afiliados.

"Al no garantizarnos la seguridad, nuestros choferes han decidido no entrar a Haití. No vamos a arriesgar nuestras vidas”, subrayó el dirigente del sector transporte.

Escoto dijo que en la actualidad están utilizando las instalaciones de la Aduana dominicana en Dajabón como centro de acopio, donde sus homólogos haitianos recogen las mercancías para transportarlas hacia su territorio.

“Se trata de un acuerdo realizado con el sindicato de camioneros de Juana Méndez”, indicó.

Camioneros dominicanos, quienes transportan hacia Haití cemento, varillas, madera, alimentos y otros artículos, son agredidos constantemente y sus mercancías robadas. Además, han sido víctimas de secuestros.