$!Castaños Guzmán: transformación de la Policía no se hará al margen de ella

“Eso sería imposible, usted no puede hacer una reforma institucional a una institución sin tomar en cuenta a los miembros que la componen, eso sería una locura”, enfatizó Castaños Guzmán, en una entrevista con Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos por RNN, canal 27.

Dijo que el hecho de que en la mesa de trabajo no haya policías ni consultores en la materia, no significa que el proceso de transformación se hará al margen de la Policía Nacional.

Porcentaje de oficiales

El también vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó que la Ley Orgánica de la Policía establece un desmonte de la oficialidad de la uniformada, pero nunca se ha hecho.

“Cuando te vas a todas las policías del mundo te encuentras que el porcentaje de oficiales no pasa del 4 %, aquí sobrepasa el 30 %”, destacó.

Castaños Guzmán observó que hay mucha gente que está para pensión en la Policía, pero históricamente se quitan 10 generales y nombran 20. “Se quitan 100 coroneles y nombran 400, las policías que funcionan en el mundo no tienen esa estructura”, adujo.

Subrayó que la Ley Orgánica de la Policía establece que no deben haber más de 20 generales y actualmente hay más de 40. Sin embargo, aclaró que no recomendará la cancelación de nadie en la institución, porque ese no es su papel.