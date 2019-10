Castro: “Esta vez fue un poco más burda la compra de votos en las primarias”

JCE pasó la prueba

Procurador fiscal

Entiende que no ha sido creada una estructura adecuada para que se canalice la creación de esta procuraduría que investigaría los delitos electorales y que -a su juicio- debió estar presente para las primarias que recién celebraron el PLD y el PRM.

Otro de los cuestionamientos que ha hecho Participación Ciudadana al proceso de primarias simultáneas del PLD y el PRM es que se haya realizado sin la figura de la procuraduría especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales que ordena la Ley del Régimen Electoral 15-19. “Ahí la Junta de cierto modo tiene las manos atadas debido a que ese mecanismo que debe estar por ley no está disponible”, indicó.

Datos del proceso

Equipos deben ser auditados cada proceso

El planteamiento del coordinador de Participación Ciudadana es que los equipos a utilizarse para el voto automatizado deben ser auditados no sólo una vez sino en cada ocasión que se vaya a utilizar dicha modalidad, debido a que esta sería la garantía que se ofrecería a quienes van a usar el software.

Castro Milanés señala que las auditorías tienen que ser llevadas cabo por firmas reconocidas y con una previa licitación.

“Tenemos que tener claro algo, un malware que llegue a un sistema puede que no sea culpa, o no puede no, casi nunca, es culpa de quien opera el sistema”, advierte el coordinador general de Participación Ciudadana.

Para Castro Milanés la auditoría que requerirían los equipos para determinar si hubo o no fraude durante el proceso de votación no es una “que se hace una semana” sino que requeriría tiempo y mucho nivel técnico.

Sin embargo, cree que el sistema debe actuar en consecuencia y todo lo que pudiera mejorar la transparencia debe ser llevado a cabo y cada paso revisado.

“Siempre hemos dicho que se auditen los equipos desde antes del proceso. Si se hubiese hecho la auditoria en el momento en que nosotros lo indicamos y que se debió hacer, yo creo que esta crisis, esta situación se hubiese evitado”, dijo en referencia a los señalamientos que se han hecho a la JCE, desde el sector que encabeza el precandidato presidencial del PLD, Leonel Fernández, quien de acuerdo con los resultados oficiales obtuvo 885,233 votos frente a los 911,923 que obtuvo el también precandidato Gonzalo Castillo.

Gasto en campaña electoral

En cuanto a los partidos políticos y los precandidatos, la entidad ha reclamado que se especifiquen los montos que se gastaron en la campaña electoral en el PLD y el PRM debido a que “no están claros todavía”.

“Eso tienen que explicarlo. La inversión en campaña”, dijo.

Cuenta que ha solicitado de manera formal al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Cconclafit) para que incluya dentro de los sujetos obligados a los partidos políticos debido a que se pudieran dar situaciones de blanqueo de capitales a través de éstas organizaciones aunque no sean empresas.

“Hay muchas cosas que este proceso nos ha enseñado que tenemos que ir preparando”, alerta Castro Milanés.