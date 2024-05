Juan Francisco Furcal, padre de Francelys María Furcal, la mujer que mató al comerciante chino Jhei Leet, o Chen Zongxin, en abril de 2022, dice que está muy molesto con el Ministerio Público luego de que el pasado lunes, cuando su hija llegó al país extraditada desde España, el fiscal José Martínez, quien la trasladó desde el aeropuerto al Palacio de Justicia, anunciara que la acusarán de homicidio voluntario.

El padre expresó su pesar por el fallecimiento de Leet. Sin embargo, consideró que este actuó "como una bestia" al agredir a su hija con una patada, lo que motivó que la joven respondiera con una puñalada.

Ante las circunstancias en que ocurrió el hecho violento, entiende que el Ministerio Público fue excesivo al acusar a Francelys de homicidio voluntario. Consideró que su hija actuó en defensa propia y jamás hubiese querido que la situación terminara de esa manera.

"Una patada de chino no es una patada cualquiera, y él no era una cigüita, porque, si hubiese sido una cigüita, no le entra a golpes, no le entra a patadas, la golpea y la patea brutalmente, como una bestia. Él estaba como una bestia. Yo siento la muerte de él porque somos humanos, que no tenía que haber pasado, pero ella no quiso", dijo.

Se quejó de las autoridades del órgano acusador y manifestó estar "molesto" con lo planteado el lunes fiscal José Martínez.

"Yo estoy muy molesto, pero demasiado molesto, con el Ministerio Público. Siempre hemos dicho que en la justicia de aquí uno no puede confiar en ella", manifestó indignado.

Agregó que, si Francelys hubiera tenido la intención de quitarle la vida a su supervisor, habría llevado el cuchillo en sus bolsillos; sin embargo, lo tomó del mostrador para defenderse.

"Él (el chino) la golpeó brutalmente y entonces ella, con el dolor, vio esa cosa ahí y agarró eso para contrarrestarlo y el Ministerio Público no puede decir que ella lo tenía pensado. Ahora, si ella lleva algo escondido y cuando él le da, ella desenfunda, ahí sí".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/07/06052024-francelys-furcal-en-la-fiscalia-del-distrito-nacional---samil-mateo-dominici03052024---pesos-cubanos-pesos-rd-dolares---matias-boncosky03.jpg Momento del traslado de Francelys a la carcelita de Ciudad Nueva. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Espera que Dios le toque el corazón a los jueces

Juan Francisco espera que "Dios toque el corazón a los jueces" cuando le conozcan la audiencia para que tomen una decisión justa.

Aclaró que no pide que su hija salga de la cárcel de la noche a la mañana, pero sí que tomen en cuenta en la condición que se dio la tragedia. De su lado, José Chía, abogado de la familia de Leet, dijo que Fulcar podría enfrentar una pena de 5 a 20 años de prisión.

Reiteró que Francelys no ultimó al hombre con intención, por lo que ve injusto que se le califique su acusación de homicidio voluntario.

Se espera que en las próximas horas el órgano acusador deposite ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la acusación y solicitud de medida de coerción contra la joven, quien tenía desde el 2022 evadiendo la justicia dominicana. Este lunes llegó a República Dominicana extraditada desde España, país en el que se refugió.

A su llegada, Furcal fue conducida al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo estricta seguridad y en medio de un tumulto de periodistas que no cesaban de cuestionarle. Mientras, ella se cubría el rostro con una gorra blanca que llevaba puesta, para no ser captada por las cámaras.

Visitó a su hija junto a su familia

Este martes Juan Francisco acudió al centro de detención preventiva en el Palacio de Justicia, popularmente conocida como la "carcelita", para ver a su hija, quien permanecerá allí hasta que se le dicte medida de coerción en las próximas horas.

Después de más de dos años, tanto su padre como su madre, una tía y un hermano, pudieron verla a través de un cristal durante el breve tiempo que se les permitió estar en el lugar, aproximadamente entre 3 y 4 minutos.

El señor Furcal dijo que se quedó con el deseo de abrazar a su hija y de acercarse a ella para manifestarle su apoyo en esta difícil situación.

Comunidad china dice es un asunto de la justicia dominicana

La representante de la comunidad china, Rosa del Carmen Ng Báez, indicó que el caso está en manos de la justicia dominicana, por lo que considera es la única que le corresponde accionar de acuerdo con lo que establece la ley.

Sostuvo que la presencia china en República Dominicana tiene 162 años y "la imagen de los chinos se ha destacado históricamente por ser pacífica y laboriosa", por lo que el caso ocurrido en abril de 2022 lo califica como un hecho aislado.