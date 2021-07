$!CDP Santiago rinde homenaje póstumo a comunicadora Mayra Robles

Su trayectoria

En un resumen de su trayectoria profesional, el blog Clave Fuerte, resume que Robles cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Al graduarse del bachillerato, estudió Secretaria Ejecutiva Bilingüe en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego decide trasladarse a Babbson Park, Florida, donde cursó un Sistema en Cómputos realizado por Webber College.

Al concluir, se dirige a Our Lady of Victory School, Plapsburh, Upstate New York, donde realiza su secretariado en francés e inglés. Más adelante, Robles decide estudiar Diseño de Modas en The University of Texas, estado donde también estudió Marketing y Relaciones Públicas en el Bauder College, Arlington, Texas.

Reporta el diario que la destacada comunicadora y empresaria, inició su experiencia laboral como Asistente Administrativa de Jerell of Texas en Dallas, Texas, durante el periodo 1982-1984. En 1984 regresa a República Dominicana y administra “Mayra Robles Atelier”.