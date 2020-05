$!Centrales sindicales plantean diálogo y demandan reformas a clase trabajadora

Las centrales sindicales del país plantearon la necesidad de que se realice un diálogo tripartito para discutir sobre la crisis del empleo y, además, demandaron las reformas y medidas oportunas para la clase trabajadora dominicana, a propósito de la celebración ayer del Día del Trabajo, que se mueve a este lunes 4 de mayo.

Dentro de la serie de medidas propuestas por las centrales sindicales, figura la de convocar a los interlocutores nacionales tripartitos para discutir sobre la crisis del empleo, de acuerdo con los convenios 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre tripartismo, el 122 sobre política de empleo y la recomendación 205 sobre el empleo y trabajo decente en la paz y la resiliencia.

También, convocar al Congreso Nacional y a los interlocutores sociales para reformar la ley 87-01 sobre seguridad social, para hacerla universal, integral, solidaria e inclusiva en general, que recoja la informalidad, la creación del seguro de desempleo, los aportes de las AFP a los trabajadores, que provengan de las grandes ganancias que durante estos años han sido acumuladas, como paliativo a la crisis y las pensiones solidarias, la salud pública, y otros temas de interés general en la seguridad social.

A los requerimientos de los trabajadores se une el ajustar el presupuesto extraordinario y elevar el presupuesto en salud e incluir en el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados a (FASE) aquellos trabajadores excluidos que fueron suspendidos de sus labores por el empleador.

Exigen congelar los precios de primera necesidad, disminuir los pagos de las tarifas eléctricas y combustibles. Congelar el pago de préstamos hipotecarios por 3 meses sin intereses y que el pago de los colegios sea nada más hasta el mes de marzo 2020.

Asimismo, igualar la pensión mensual a 10 mil pesos del disuelto IDSS, que hoy está a cargo del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, entre otras medidas.

“Las AFP deberían devolverle el dinero o parte de los ahorros a una cantidad de trabajadores muy significativa que han aportado a estas, pero que por la afiliación tardía no lograrán alcanzar una pensión”, dijo Rafael –Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

“Qué estamos planteando nosotros: como a esos trabajadores no les es posible obtener una pensión, sencillamente que a ellos se les devuelvan sus aportes, si no que las AFP se comprometan a que les otorgarán una pensión porque a la hora de la verdad cuando le toque tener una pensión no van a tener las condiciones para disfrutarla”, apuntó Pepe Abreu.

“Hay trabajadores del sector privado que tienen dinero en Hacienda, en el plan de reparto del Estado, pero cuando van a pedir que ese dinero se les devuelva, les dicen que no porque ese es un plan de reparto”, añade.

Pepe Abreu habló a través de una conferencia de prensa vía Zoom que ofrecieron las centrales sindicales, donde también participaron los presidentes de las confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y de la Autónoma Sindical Clasista (CASC), Jacobo Ramos y Gabriel del Río, respectivamente.