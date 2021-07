$!Centros de Puerto Príncipe aplican primeras vacunas a ritmo lento y constante

SOBREPONERSE AL TEMOR A LA VACUNA

Al preguntar a la enfermera si algunas personas tienen miedo de recibir la vacuna su respuesta es '¡oh, sí!', pero se sobreponen por responsabilidad, 'la gente lo ha hecho, les hemos aconsejado' que se inmunicen, apuntó Joseph.

En el tiempo que Efe estuvo en las instalaciones, el ambiente fue muy tranquilo y todas la personas que recibieron el pinchazo se mostraron satisfechas. 'Está bien, no duele, no hay problema', dijo un hombre recién vacunado que no se identificó.

Muy motivada se mostró una mujer llamada Nicole, que incluso inmortalizó el momento en el que recibía su primera dosis del compuesto grabando un vídeo con su teléfono celular.

Por su parte, Galiano Córdoba, ciudadano de Perú que lleva nueve años residiendo en el país, señaló a Efe que ya estaba pensando en viajar a la vecina República Dominicana para vacunarse.

Hoy fue el primero en llegar al punto de vacunación con el propósito de 'prevenir el virus'.

Al llegar 'no había nadie más, era el primero', dijo, y explicó que entre los haitianos, debido a una cuestión cultural, hay un miedo generalizado a vacunarse. 'Los que se atreven son pocos', apuntó, aunque señaló que el ambiente era apacible y ordenado.

Aún más tranquilo era la atmósfera en el Hospital Saint Damien, donde la auxiliar Marie Michel Pyram explicó a Efe que habían recibido a una veintena de personas en las dos primeras horas de funcionamiento de este centro de inmunización, ubicado en el barrio de Tabarre.