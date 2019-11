$!China sufre por los altos precios del cerdo, uno de los pilares de su dieta

Paula Escalada Medrano

Shanghái (China), 14 nov (EFE).- Vendedores, consumidores y restaurantes sufren cada día las consecuencias de la fuerte subida del precio de uno de los alimentos básicos de la dieta en China, el cerdo, cuyo coste se ha duplicado en el último año por distintos factores que han llevado a la inflación a su cifra más alta en años.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos así como la fiebre porcina que ha acabado con la vida de 200 millones de cerdos (por enfermedad o sacrificados) no solo llena los titulares de periódicos sino que afecta al día a día de millones de personas como Hu Fulan, que tiene un puesto de carne en un mercado del barrio de Jing'an, en Shanghái (este del país).

'La situación está afectando mucho a mi economía. Mucha gente ya no puede permitirse comprar carne de cerdo o compran muy poca y perdemos clientes', cuenta a Efe junto a su puesto.

Lleva más de diez años en él y, asegura, nunca había visto una situación igual. 'Ahora casi no me quedan beneficios. Este puesto me cuesta entre 40.000 y 50.000 yuanes (5.200-6.500 euros) al año', protesta.