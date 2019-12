Márohu y Boinayel, la estrella y el exoplaneta que colocan a RD en el mapa astronómico

El que República Dominicana haya logrado conseguir que se denominen dos astros con nombres de la cultura taína en el universo, coloca al país en la estratosfera, en el mapa astronómico mundial.

Y esta ha sido una hazaña lograda por un conjunto de investigadores, entre los que se encuentran el periodista Marvin del Cid, de Diario Libre; el arqueólogo y espeleólogo Domingo Abreu Collado y Mayté Vásquez, coordinadora nacional ante la IAU (Unión Astronómica Internacional).

La noticia fue conocida la mañana de este martes, lo que de inmediato se convirtió en un regocijo nacional, pues ahora, oficialmente una estrella y un exoplaneta llevan los nombres de dos deidades taínas: Márohu es la estrella y Boinayel el exoplaneta.

La propuesta fue presentada ante la AIU por el periodista Marvin del Cid y en poco tiempo ganó el interés de los científicos, para convertirse en la ganadora de tal iniciativa.

Lo veo y hasta ni me lo creo

Para Marvin del Cid, periodista de Diario Libre proponente de los nombres, hoy oficiales, de los nuevos astros del universo, haber visto materializar la propuesta enviada a la IAU es como un sueño hecho realidad.

“Recibí la grata sorpresa de que los nombres que propuse eran los elegidos. Es como que no me lo creo todavía. Quizás para mucha gente esto no tenga tanta significación, pero saber que mientras seamos lo que somos como civilización, esa estrella y ese planeta se van a llamar como yo propuse, oficialmente, para el mundo entero”, dice con la humildad que le caracteriza.

Comentó que la idea surgió cuando asistió a apoyar a los colaboradores de Diario Libre Henry Hidalgo y Darío Martínez a grabar un podcast que tienen en el periódico, y que habían invitado a un miembro de la Sociedad Astronómica Domi- nicana (Astrodom), precisamente para conversar sobre los nombres de los nuevos objetos del universo.

“Cuando comenzaron a hablar de ese concurso, recordé el trabajo que había hecho para Diario Libre sobre Márohu y Boinayel en la Cueva del Puente, y al ver que eran dos nombres (una estrella y un planeta) y eran dos personajes que estaban estrechamente relacionados como el dios de la lluvia y el del viento, y que además están plasmados en la Cueva del Puente, me animé a investigar y presentar la propuesta”, manifestó.