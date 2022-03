Denuncian foco de contaminación en mercado de San Pedro de Macorís por vertedero improvisado

Vendedores y ciudadanos denunciaron este lunes un vertedero que se ha creado en el mercado municipal de la provincia San Pedro de Macorís, que ha provocado un foco de contaminación en toda el área.

Aseguraron que la situación es difícil tanto para los comerciantes como para los consumidores, ya que el basurero los mantiene en zozobra por el mal olor, los gusanos y demás plagas que llegan.

Explicaron que el vertedero es casi permanente y que, pese a varias denuncias ante el Ayuntamiento municipal, no envían la recolectora con frecuencia.

Miguel Antonio Colón, uno de los vendedores del mercado, dijo que el lugar vive lleno de gusanos, al tiempo que sostuvo que el cabildo envía a recoger la basura “cuando quiere”.

Aseguran que el vertedero es casi permanente. (ANDREINA CHALAS/DIARIO LIBRE )

“El administrador no está haciendo nada, no valen las denuncias, un día envían la palita y luego se olvidan de eso. Es nada que están haciendo”, lamentó.

El ciudadano Pelagio Henríquez dijo que la situación de la basura es un “caos”, puesto que el vertedero dura semanas y no pasan a limpiar el área, al tiempo que aseguró que cuando los clientes ven las condiciones del mercado no quieren comprar.

“Hubo un día que esto se puso lleno de gusanos y la gente no podía venir y eso nos afecta a nosotros los vendedores, las ventas bajan porque nadie quiere entrar para acá y comprarnos. En la pasada gestión eso era todos los días que venían a recoger la basura, pero ahora no sé qué está pasando que no nos resuelven el tema de la basura”, sostuvo.

Le hizo un llamado al Ayuntamiento para que tomen carta en el asunto y pueda contrarrestar ese mal que tanto les afecta, no sólo en lo económico, sino también en su bienestar.

La ciudadana Confesora Méndez dijo que, aunque el alcalde Raymundo Ortiz está trabajando, debe “aprestarse los pantalones” y enfocarse más en resolver el vertedero del mercado municipal.

“Si el síndico le diera más atención a esa situación del mercado fuera un éxito, porque pudiera durar más en su cargo. Ese mal olor nadie lo aguanta y esos gusanos grandísimos que parecen gente”, puntualizó.

El alcalde Raymundo Ortiz Díaz manifestó a Diario Libre que el mercado municipal “colapsó” por la falta de espacio, por lo que entiende que se debe buscar otro lugar donde se puedan reubicar a los vendedores.

Ortiz indicó que le ha enviado varias solicitudes al presidente de la República, Luis Abinader, para que se busque un lugar en las afueras de la provincia de San Pedro de Macorís y se pueda crear un nuevo mercado.

“Los terrenos donde está actualmente el mercado no dan para la gran cantidad de vendedores y de desperdicios que produce diariamente el mercado”, citó.

El alcalde aseguró que la situación muchas veces se da, porque la empresa recolecta de basura tenía la retropala dañada, por lo que dijo estará asumiendo el inconveniente de ese vertedero para darle solución.

