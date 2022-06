Dos comisiones investigan derrumbre en el Codia

Una comisión de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) y del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores(Codia) estudia la causa del derrumbe de una parte de la sede de ese gremio el pasado viernes, cuyos resultados serían dados a conocer esta semana.

La información la dio a conocer el presidente del Codia, Dolores Núñez, que informó que de manera preliminar se puede decir que una excavación de unos dos metros por debajo de las instalaciones del gremio por parte de una constructora fue la causa del derrumbe, pero que eso será confirmado con las investigaciones que se realizan.

Aclaró que el problema no afecta la instalación completa como se ha dicho, sino solo la parte del salón Julio Ravelo de la Fuente, lo demás está bien. La edificación no tenía energía eléctrica hasta el mediodía de este lunes, por lo que los empleados no pudieron trabajar.

Se descarta la construcción de una nueva edificación como han sugerido algunos sectores debido a que solo fue una parte la afectada y lo demás está intacta.

La edificiación solo fue afectada en una parte, las demás partes están intactas. (DANIA ACEVEDO) Dolores Núñez, presidente del Codia habla a la prensa. (DANIA AECVEDO)

Núñez manifestó que se investiga si la construcción que se realiza al lado cuenta con la permisología correspondiente que otorgan las distintas instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, Patrimonio Monumental y otras, y que luego se analizará el caso para determinar aspectos judiciales.

Indicó que tiene entendido que en el lugar se construye un hotel boutique por parte la constructora Noval, una entidad de muchos años y a la que la junta directiva del Codia le había enviado un documento expresándole las inquietudes del peligro que representaba para esa entidad las excavaciones que se estaban haciendo.

“Lamentablemente sucedió lo que sucedió, no esperábamos eso, si se me habían acercado muchos colegas ingenieros con experiencia de que se tenía que tener cuidado con esas excavaciones, ustedes saben que esta son edificaciones del siglo XVI, de alrededor de 500 años y los materiales de construcción la resistencia no es la misma”, dijo.

Sostuvo que probablemente el miércoles tendrán los resultados de las investigaciones de las dos comisiones para luego establecer responsabilidades, debido a que se han realizado excavaciones y movimientos, que no se corresponden en esa área, dado que las estructuras por el tiempo, muestran debilidades e incluso están impedidas de reparaciones, sin la debida autorización, ni verificaciones correspondientes.

El presidente del Codia agradeció la atención del país y el interés de los medios de comunicación respecto al accidente, a la vez que adelantó que en los próximos días será dado un detalle completo sobre lo ocurrido al culminar su labor la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) que encabeza el ingeniero Leonardo Reyes Madera.