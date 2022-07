Higüey despide como un héroe al bombero voluntario que murió tras sufrir quemaduras en incendio

Con un homenaje póstumo en el Cuerpo de Bomberos de este municipio Higüey, fueron despedidos los restos del teniente coronel voluntario, Frank Alberty Castillo Concepción, quien falleció víctima del fuego que se produjo en Comercial Santana, el pasado jueves.

Durante el homenaje familiares, compañeros, amigos y el pueblo en general recordó y manifestó su pesar por la pérdida a destiempo de "un hombre, bueno, servicial y entregado a su pueblo", como lo describieron.

Autoridades civiles y militares rindieron honores a Castillo Concepción durante la misa que se oficializó en un espacio del Cuerpo de Bomberos.

En medio del homenaje, su compañero Juandry Ruiz, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Higüey, quien habló en nombre de la institución, dijo que esta es una situación que nunca la esperaban vivir.

“Sin embargo, citando las palabras de un vídeo que Frank Alberty publicó hace unos meses, los bomberos de todo el país, sabemos cuándo llegamos al cuartel, pero no cuando regresamos a nuestros hogares, por la labor, por la vocación por el arduo espíritu de servicio”, comentó.

Asimismo, expuso que su compañero fracasó por tener esas cualidades, por cumplir con las responsabilidades de los bomberos, que es “salvar vidas a costa de su propia vida”.

Dijo que, por las cualidades de Castillo Concepción, de poder trasmitir a los demás la vocación de servicios, fue recientemente designado como encargado del voluntariado del Cuerpo de Bomberos.

Cabe destacar, que el Coronel del Cuerpo de Bomberos de Higüey, Andrés Lappos Lizardo, tuvo que ser atendido por personal médico durante el acto llevado a cabo en su recinto laborar.

El momento más emotivo

El momento más emotivo y donde se evidenció el mayor dolor por la partida a destiempo de Frank Alberty (Memo) fue cuando sus compañeros de diversas bandas y agrupaciones artísticas, donde él tocaba la conga, interpretaron la última bachata, en la que este les acompañó, en una actividad, denominada “No notas”, originaria de Luis Miguel del Amargue.

Previsión y seguridad

Durante la homilía, celebrada por el padre, Evaristo Araché Freijumil, criticó que se tiene un Cuerpo de Bomberos que está siempre dispuesto a ayudar a socorrer al que lo necesite, pero también se debe ayudar a que esa institución tenga las herramientas principales, lo primordial para poder llevar a cabo su obra.

“No es momento para acusarnos, para comenzar a lamentarse, pero sí puede ayudar esta partida a tomar un rumbo en lo que es la organización de seguridad del pueblo de Higüey”, apuntó.

Comentó que a la hora de construir se debe garantizar lo minino para poder socorrer un incidente, no se le puede dejar todo a los bomberos, ellos no pueden hacer magias y no deben los bomberos ser recordados en las emergencias, sino que se debe estar atentos y apoyarlos económicamente y con la solidaridad.

También, señaló que las calles deben contar con los sistemas de abastecimiento de aguas, ya que, el día del incendio era un trauma tener que recorrer dos kilómetros, hasta un hidrante, para abastecerse de agua, desde el lugar de los hechos.

Expuso que se deben buscar dar respuestas a las cosas primordiales para que no se tengan que sufrir situaciones como estas.

La última morada

Los restos del bombero héroe de Higüey fueron llevamos en el camión de bomberos hasta el cementerio municipal.

A la llegaba a la puerta principal de su última morada, fue recibido con dos mangueras de los camiones rociando agua en cruz.

Luego fue sepultado en el panteón municipal, donde su madre tuvo que ser sacada del lugar, ante el dolor tan grande que la embargaba.

Su hija dijo sentirse orgullosa de su padre y que luchará para que él se sienta orgullosa de ella, donde quiera que esté.