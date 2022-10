Adquirientes de apartamentos protestan por alzas de constructoras

Adquirentes de apartamentos en varios proyectos de la empresa constructora CBS Developments, ubicada en el Ensanche Julieta, protestaron frente a las oficinas por lo que consideran un aumento excesivo, el cual se les quiere sumar al contrato original por adquisición de los inmuebles.

Indicaron que alegando alza en los precios de los materiales de construcción, se les quiere cobrar hasta un 43 % más del valor original de los apartamentos, lo que sale de su presupuesto. Con pancartas en mano, los manifestantes dijeron que la empresa quiere cargarle el costo total de los aumentos sin compartirlos porque las causas del incremento no es culpa de las dos partes.

Edison Díaz explicó que están levantando sus voces contra la constructora que los ha llamado para informarles que les aumentarán un 43 % del precio de las viviendas que contrataron y que ahora les quieren cobrar alrededor de 30 mil dólares más de su costo original.

“El apartamento que yo aparté vale 63 mil dólares, ahora mismo con el aumento que me están imponiendo, llegar a noventa mil y pico de dólares, o sea más de un millón y medio de pesos que nosotros no tenemos y que tenemos que darlos de una vez, de un día para otro, como que nosotros tenemos el dinero debajo del colchón, eso no es así”, dijo.

Vielka Lagares, afectada. Oficinas de la constructora CBS Developments. Omar Díaz, adquiriente. Adquirientes demandan dialogo con constuctora

Mientras que Omar Díaz, otro afectado, dijo que la constructora no ha cumplido con entregar los apartamentos y que hay caso como el suyo que hace un año pagó el inicial y no se ha colocado ni un block en lo que sería el edificio.

Manifestó que acudió a ProConsumidor donde planteó el tema y no les han dado respuesta y dijo que el aumento impacta mucho sus finanzas. “Yo pagué mi inicial hace un año, la fecha de entrega que ellos me habían dado para entregar el inmueble era diciembre del año pasado y esta es la fecha que todavía no han iniciado".

Vielka Lagares informó que el pasado miércoles recibió una llamada de que le van a aumentar un 43 % a su apartamento y, al decir que no estaban de acuerdo, la constructora le dio un número y no lo contestan y tampoco les da una carta de compromiso para la entrega del inmueble.

Manifestó que con el aumento, muchos de los adquirientes no podrán recibir el bono de vivienda del Estado porque los apartamentos sobrepasarían el límite establecido para ese beneficio.

Los afectados son de los proyectos “Terraza del Arroyo”, “Terraza del Oriente”, “Nueva Terraza” y “Velero”, este último ubicado en Punta Cana.

La empresa

Ricardo Mercado, gerente general de constructora CBS Developments, informó a Diario Libre que por causa de la pandemia del COVID-19, la guerra de Ucrania y el incremento en los costos de los materiales, la electricidad y otros servicios la empresa ha sido impactada en los costos.

“Toda esta situación la constructora las ha estado enfrentando, no solo CBS, sino todas las demás, buscando la mejor solución. En nuestro caso nosotros no solo estamos actuando apegados a la ley, sino también a los contratos suscritos en los cuales hemos hecho un esfuerzo extra para no hacer un aumento que esté por encima de lo que ha sido nuestro impacto”, dijo Mercado.

Aclaró que el aumento promedio es de un 20 % y entiende que van a ver aumentos de hasta 40 %. Dijo que habrá contratos que no tendrán aumentos y oros de 3% porque cada situación es diferente porque se toma en cuenta cuando los clientes compraron.

"Nosotros hemos estado abierto y hemos estado contactando a todos los clientes para discutir caso por caso las situaciones de cada uno y todos que las que han sido atendido, han encontrado una solución con ellos y todos los clientes que vengan aquí y podemos atenderlos" Ricardo Mercado gerente general de constructora CBS “

Con relación las inquietudes sobre el bono de vivienda, dijo que se tomará en cuenta al momento de recibir el inmueble, por lo que consideró muy temprano para decir cuál será el monto del bono a recibir y manifestó que CBS está consciente que construye viviendas a bajo costo.

Respeto a que no han entregado los apartamentos en las fechas indicada, explicó que precisamente con la pandemia y el aumento de los costos de los materiales ha sido difícil cumplir con las fechas y que por "fuerza mayor" está contemplado en los contratos.

ProConsumidor

Cuestionado sobre el tema, Pro Consumidor informó que ha recibido varios casos similares que generan intranquilidad entre consumidores o adquirientes de viviendas.

Exhortó a los ciudadanos que tengan conflicto de esa índole a que acudan a la entidad parta que se garantice una justa aplicación de las normas de acuerdo a los contratos firmados entre las partes.

La entidad puso de ejemplo que ya más de 500 casos de esa naturaleza han sido resueltos por mediación entre adquirentes de apartamentos y constructoras.